Hoàng thái hậu Thái Lan qua đời ở tuổi 93

Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit (Ảnh: Khaosod).

Cục Hoàng gia cho biết bà qua đời tại một bệnh viện ở Bangkok vào ngày 24/10. Kể từ ngày 17/10, bà bị nhiễm trùng máu và dù đội ngũ y tế đã nỗ lực hết sức, tình trạng của bà không cải thiện.

Những năm gần đây, bà gần như vắng bóng trong đời sống công chúng do sức khỏe suy giảm. Chồng bà, Quốc vương quá cố Bhumibol Adulyadej, qua đời vào tháng 10/2016.

Các bức ảnh được Hoàng gia Thái Lan công bố nhân sinh nhật lần thứ 88 của bà cho thấy con trai bà, Quốc vương Maha Vajiralongkorn, cùng các thành viên hoàng gia khác đến thăm Hoàng Thái hậu tại Bệnh viện Chulalongkorn, nơi bà được chăm sóc dài hạn.

Hoàng thái hậu Sirikit được người dân yêu mến và có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Thái Lan. Chân dung của bà được treo tại các gia đình, văn phòng và nơi công cộng trên khắp Thái Lan, và ngày sinh của bà, 12/8, được chọn là Ngày của Mẹ.

Trong suốt nhiều năm, bà tích cực hoạt động xã hội, tham gia các dự án giúp đỡ người tị nạn, bảo vệ môi trường.

Bà Sirikit Kitiyakara sinh ngày 12/8/1932 tại Bangkok trong một gia đình quý tộc giàu có. Bà kết hôn với Quốc vương quá cố Bhumibol Adulyadej vào năm 1950.

Họ có 4 người con: Quốc vương hiện tại Maha Vajiralongkorn, cùng 3 công chúa Ubolratana, Sirindhorn và Chulabhorn.

Trong những năm đầu hôn nhân, Nhà vua và Hoàng hậu thường xuyên công du khắp thế giới với tư cách đại sứ thiện chí, xây dựng quan hệ cá nhân với các lãnh đạo toàn cầu.

Đến đầu thập niên 1970, hai người tập trung vào các vấn đề trong nước. Các dự án phát triển của hoàng gia được thành lập khắp Thái Lan, nhiều dự án trong số đó do chính bà khởi xướng và giám sát trực tiếp.

Để tăng thu nhập cho các gia đình nghèo và bảo tồn nghề thủ công truyền thống, năm 1976 bà thành lập quỹ SUPPORT, đào tạo hàng nghìn người dân trong dệt lụa, làm trang sức, hội họa, gốm sứ và các nghề thủ công khác.

Ngoài ra, bà còn thành lập các trung tâm nhân giống động vật hoang dã, “sở thú mở”, và trại ấp trứng để cứu loài rùa biển quý hiếm. Các dự án như “Rừng yêu nước” và “Ngôi nhà nhỏ trong rừng” của bà khuyến khích bảo tồn rừng và nguồn nước như một phần của phát triển kinh tế bền vững.