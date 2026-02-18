Thủ tướng Slovakia: EU đang trải qua cuộc khủng hoảng chưa từng có

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 17/2 cho rằng những khó khăn mà người dân châu Âu đang đối mặt là một phần của tình trạng trì trệ rộng lớn hơn ảnh hưởng đến toàn bộ khối.

“Liên minh châu Âu chưa bao giờ rơi vào cuộc khủng hoảng như hiện nay”, ông Fico nói, đồng thời cho biết tình hình này “không chỉ liên quan đến các chỉ số kinh tế mà còn liên quan đến vấn đề lãnh đạo và tầm nhìn”.

Thủ tướng Slovakia cảnh báo nếu không có một chiến lược thống nhất về năng lực cạnh tranh, EU có thể “trở thành một bảo tàng văn hóa ngoài trời”, và có nguy cơ tiếp tục suy giảm trên trường quốc tế. Ông nói thêm rằng một số khu vực trên thế giới, chẳng hạn Trung Quốc, hiện đã đi trước EU từ 15-20 năm trong các lĩnh vực then chốt.

Ông Fico đã nhiều lần chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) về các chính sách của khối, đặc biệt là về năng lượng và các lệnh trừng phạt đối với Nga, cho rằng các hạn chế này “chỉ gây tổn hại” cho chính EU.

Khi bình luận về gói trừng phạt thứ 20 của Ủy ban châu Âu hồi đầu tháng này, ông nói EU nên ưu tiên giải quyết các vấn đề nội bộ thay vì áp đặt thêm các hạn chế mới đối với Moscow.

Ông cũng chỉ trích gay gắt kế hoạch của EU nhằm chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt Nga vào tháng 11/2027, gọi kế hoạch này là “tự sát” đối với các nền kinh tế phụ thuộc, và tuyên bố Slovakia sẽ kiện các cơ quan của EU.

Sự sụt giảm mạnh nguồn khí đốt đường ống giá rẻ từ Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 và các lệnh trừng phạt tiếp theo của phương Tây đã đẩy giá bán và chi phí sinh hoạt tăng cao trên toàn EU, đồng thời làm suy yếu khả năng cạnh tranh công nghiệp của khối.

Trước đó, Thủ tướng Fico, nhà lãnh đạo thường xuyên chỉ trích EU, từng lập luận rằng các kế hoạch kinh tế của EU, chẳng hạn Chiến lược Lisbon năm 2000, đã nhiều lần không đạt được những cam kết đặt ra.

Nhà lãnh đạo Slovakia cảnh báo, nếu EU không từ bỏ cách tiếp cận mang tính ý thức hệ đối với chính sách năng lượng và kinh tế, các quốc gia châu Âu sẽ mất đi khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các công ty châu Âu buộc phải trả giá năng lượng cao gấp 2 đến 3 lần so với các công ty Mỹ do chính quyền các nước này từ chối sử dụng nguồn năng lượng Nga.

EU thừa nhận giá năng lượng của khối tăng vọt trong thời gian qua do đoạn tuyệt với nguồn cung giá rẻ của Nga, song nhấn mạnh đó là cái giá châu Âu phải trả cho sự tự do.

EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với Nga, nhắm vào ngành công nghiệp, năng lượng và tài chính của nước này vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.