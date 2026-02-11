Châu Âu điêu đứng vì "cai" khí đốt Nga

Lượng khí đốt dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) đã giảm xuống mức thấp nhất theo mùa kể từ năm 2022, trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt và nguồn cung không ổn định khiến áp lực lên thị trường năng lượng ngày càng gia tăng.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang cách đây 4 năm, EU từng bước cắt giảm nhập khẩu dầu khí từ Nga, kéo theo giá năng lượng tăng vọt. Việc từ bỏ nguồn khí đốt đường ống giá rẻ từ Nga buộc khối này phải chuyển hướng sang các nguồn thay thế, đặc biệt là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ với chi phí cao hơn.

Mới đây, EU thông qua quy định mới yêu cầu các quốc gia thành viên chấm dứt toàn bộ nhập khẩu năng lượng từ Nga, bao gồm khí đốt, trước cuối năm 2027. Động thái này được đánh giá sẽ tiếp tục gia tăng rủi ro nguồn cung trong trung hạn.

Trong bối cảnh đó, giá khí đốt tại châu Âu ghi nhận mức tăng mạnh nhất theo tháng trong hơn 2 năm. Chỉ số TTF của Hà Lan - thước đo giá khí đốt chủ chốt của khu vực - đã leo lên mức cao nhất trong 10 tháng.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi các cơn bão mùa đông tại Mỹ làm gián đoạn thị trường khí đốt nội địa nước này. Do ngày càng phụ thuộc vào LNG của Mỹ sau khi nguồn cung từ Nga suy giảm mạnh, châu Âu cũng chịu tác động lan tỏa từ những biến động này.

Đường ống khí đốt của Nga (Ảnh: Tass).

Theo số liệu từ Gas Infrastructure Europe (GIE), tính đến ngày 29/1, lượng khí đốt dự trữ của EU đạt khoảng 490 TWh, tương đương 43% công suất kho chứa - mức thấp nhất theo mùa kể từ năm 2022. So với cùng kỳ năm 2025, khu vực này đang thiếu khoảng 130 chuyến hàng LNG cỡ lớn.

Trong khi đó, Gazprom cho biết châu Âu đã rút hơn 81% lượng khí dự trữ trong các kho ngầm để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm mùa đông. Riêng Hà Lan ghi nhận mức tồn kho chỉ còn 27,8% vào cuối tháng 1 - mức thấp kỷ lục trong ngày ghi nhận. Pháp và Đức cũng chạm mức dự trữ thấp nhất trong ngày 28/1.

Trước khi xung đột Nga - Ukraine, Moscow từng cung cấp khoảng 45% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của phương Tây cùng những sự cố đối với cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến dòng khí đốt từ Nga sang châu Âu suy giảm mạnh, dù một số quốc gia EU vẫn tiếp tục mua LNG của Nga ở mức đáng kể.

Để bù đắp khoảng trống nguồn cung, EU tăng cường nhập khẩu LNG từ Mỹ và các thị trường khác, song chi phí cao hơn và rủi ro địa chính trị vẫn là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn cho an ninh năng lượng của khối.