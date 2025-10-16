Thủ tướng Pháp vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu (Ảnh: Reuters).

Theo AFP, 2 kiến nghị do đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) đệ trình chỉ nhận được lần lượt 271 và 144 phiếu, thấp hơn nhiều so với mức 289 phiếu cần thiết để lật đổ chính phủ mới vài ngày tuổi của Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu.

Đề nghị của ông Lecornu về việc tạm hoãn cải cách hưu trí cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đã giúp thuyết phục được đảng Xã hội, mang lại cho chính phủ một “phao cứu sinh” trong quốc hội vốn đang bị chia rẽ sâu sắc.

Bất chấp kết quả của các cuộc bỏ phiếu, ông Lecornu vẫn phải đối mặt với nhiều tuần đàm phán gay go trong quốc hội để thông qua ngân sách thu gọn cho năm 2026.

Sau khi giành được nhượng bộ về cải cách hưu trí, đảng Xã hội đã đặt mục tiêu tiếp theo là bổ sung một loại thuế đánh vào giới tỷ phú trong ngân sách năm 2026, cho thấy vị thế yếu ớt của ông Lecornu trong các cuộc thương lượng.

Cuộc bỏ phiếu cũng cho thấy sự mong manh của chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron khi ông đang ở giữa nhiệm kỳ cuối cùng của mình. Khi đặt cải cách hưu trí lên bàn cân, ông Lecornu có thể xóa bỏ một trong những di sản kinh tế chủ chốt của ông Macron vào thời điểm tình hình tài chính công của Pháp đang trong tình trạng nguy hiểm.

Hiện có 265 nghị sĩ trong quốc hội thuộc các đảng tuyên bố sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm ông Lecornu, và chỉ một số ít thành viên từ các nhóm khác tham gia cùng họ.

Nếu ông Lecornu thất bại trong một trong những cuộc bỏ phiếu này, ông và các bộ trưởng sẽ phải ngay lập tức từ chức, và Tổng thống Macron sẽ chịu áp lực khổng lồ buộc phải kêu gọi bầu cử quốc hội sớm, đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng sâu hơn nữa.

Tại Pháp, tuổi nghỉ hưu thực tế trung bình chỉ là 60,7, so với mức trung bình 64,4 của OECD.

Cải cách của chính quyền Tổng thống Macron nâng tuổi nghỉ hưu theo luật định lên 64 vào năm 2030. Mặc dù điều đó chỉ giúp chính sách của Pháp tiệm cận với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu khác, nhưng nó lại làm xói mòn một phúc lợi xã hội được tầng lớp cánh tả đặc biệt trân trọng.