Thủ tướng Anh đối mặt sức ép từ chức do “cơn bão Epstein”

Thủ tướng Anh Keir Starmer (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông, Thủ tướng Anh Keir Starmer đang chịu sức ép lớn sau khi bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ, người đang bị Cảnh sát Đô thị London điều tra hình sự từ ngày 3/2. Ông Mandelson bị nghi ngờ đã cung cấp dữ liệu mật về cải cách thuế và các gói cứu trợ tài chính của chính phủ cho tỷ phú Jeffrey Epstein vào năm 2009.

Điều này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên chính trường Anh, dẫn đến việc Chánh Văn phòng Thủ tướng Morgan McSweeney phải đệ đơn từ chức vào ngày 8/2. Ông McSweeney cho biết ông nhận trách nhiệm vì đã tư vấn cho việc bổ nhiệm ông Mandelson vào vị trí ngoại giao hàng đầu của Anh tại Mỹ.

Giám đốc truyền thông của Thủ tướng Starmer, ông Tim Allan, cũng từ chức sau đó.

Lãnh đạo Công đảng Scotland Anas Sarwar đã đề nghị Thủ tướng từ chức. “Sự xao nhãng này cần phải chấm dứt và ban lãnh đạo tại Downing Street phải thay đổi”, ông nói tại một cuộc họp báo.

Lãnh đạo đảng đối lập Bảo thủ, bà Kemi Badenoch, cũng cáo buộc ông Starmer không đủ khả năng điều hành chính phủ.

Đáp lại, một phát ngôn viên Downing Street cho biết ông Starmer có “một nhiệm kỳ 5 năm rõ ràng do người dân Anh trao cho để thực hiện thay đổi, và đó chính là điều ông sẽ làm”.

Phó thủ tướng David Lammy, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves và Ngoại trưởng Yvette Cooper, cùng nhiều người khác cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Starmer.

Ông Starmer sẽ gặp các nghị sĩ Công đảng vào cuối ngày 9/2 để tìm cách xoa dịu sự tức giận về cách xử lý việc bổ nhiệm và làm lắng xuống những tiếng nói kêu gọi ông từ chức.

Trước đó, ông Starmer đã bảo vệ các hành động của mình, cáo buộc ông Mandelson tạo ra “một chuỗi dài những sự dối trá” về mối liên hệ với Epstein và cam kết sẽ công bố các tài liệu liên quan đến quá trình bổ nhiệm.

“Ông ta đã nhiều lần nói dối khi được hỏi về mối quan hệ với Epstein trước và trong nhiệm kỳ đại sứ. Tôi hối tiếc vì đã bổ nhiệm ông ta. Nếu khi đó tôi biết những gì tôi biết bây giờ, ông ta sẽ không bao giờ được đặt chân tới bất kỳ vị trí nào trong chính phủ”, nhà lãnh đạo Anh nói.

Ông Mandelson, 72 tuổi, bị cáo buộc làm rò rỉ email của chính phủ và các thông tin nhạy cảm đối với thị trường sau cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó có việc báo cho Epstein biết rằng chính phủ Anh sắp có hành động nhằm cứu đồng euro đang suy yếu.

Ngoài ra, ông Mandelson và người hiện là bạn đời của ông được cho là đã nhận nhiều khoản thanh toán, tổng cộng ít nhất 75.000 USD. Ông hiện đã rời khỏi Công đảng cầm quyền của Anh.