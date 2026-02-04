Dư chấn từ các tình tiết mới trong Hồ sơ Epstein

Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell trong một bức ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồi tháng 12/2025 (Ảnh: Reuters).

Đây là một phần trong nỗ lực thực thi Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein (EFTA), được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2025 dưới áp lực từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Các tài liệu được công bố bao gồm văn bản, email, video, hình ảnh, tiết lộ thêm về mạng lưới quan hệ phức tạp của Epstein - đối tượng bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán người.

Mặc dù không dẫn đến các vụ truy tố mới ngay lập tức, động thái này làm dấy lên những nghi vấn về trách nhiệm của giới tinh hoa Mỹ và quốc tế, khơi mào các cuộc thảo luận về công lý cho nạn nhân và minh bạch trong hệ thống tư pháp.

Theo Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche tại cuộc họp báo ở Washington ngày 30/1, hồ sơ Epstein bao gồm 6 triệu tài liệu, nhưng chỉ 1/2 được công bố để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân và tránh tiết lộ nội dung liên quan đến xâm hại trẻ em. “Chúng tôi cam kết minh bạch, nhưng không thể hy sinh quyền lợi của những người đã chịu tổn thương”, ông Blanche nhấn mạnh.

Tuy nhiên, việc công bố này nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng truyền thông, với hơn 2.000 video và 180.000 hình ảnh được tiết lộ, một phần trong số đó liên quan đến các nhân vật nổi tiếng.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt năm 2019 với cáo buộc dụ dỗ và lạm dụng hàng chục trẻ vị thành niên. Ông tự sát trong tù chỉ một tháng sau, để lại vô số câu hỏi chưa được giải đáp.

Vụ việc không chỉ là một bê bối cá nhân mà còn phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống pháp lý Mỹ, nơi sự giàu có và quyền lực dường như “che chắn” cho một số cá nhân. Giáo sư luật học Laurence Tribe tại Đại học Harvard (Mỹ) nhận định: “Việc công bố hồ sơ Epstein là bước tiến quan trọng hướng tới minh bạch, nhưng nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng công lý thực sự không chỉ nằm ở việc tiết lộ thông tin, mà còn ở khả năng truy tố những người liên quan” .

Nội dung các tài liệu công bố

Các tài liệu mới công bố bao gồm hàng loạt email, ghi chép điều tra của FBI và ảnh chụp từ các sự kiện xã hội liên quan đến Epstein. Một số điểm nổi bật bao gồm:

Thứ nhất, mối liên hệ với các lãnh đạo chính trị Mỹ. Tên của Tổng thống Donald Trump được nhắc tới nhiều lần trong hồ sơ. Ông Trump đã nhanh chóng phản ứng trên mạng xã hội X, khẳng định các tài liệu “minh oan” cho ông và chỉ ra một email nơi Epstein dường như tìm kiếm lời khuyên từ tác giả Michael Wolff về cách đối phó với truyền thông. “Đây là bằng chứng cho thấy tôi không liên quan sâu”, ông Trump viết.

Tương tự, cựu Tổng thống Bill Clinton xuất hiện trong nhiều bức ảnh và email từ đầu những năm 2000. Người phát ngôn của Clinton khẳng định ông cắt đứt quan hệ trước khi Epstein bị buộc tội năm 2006 và không biết về tội ác của ông ta. Vợ chồng Clinton mới đây đã đồng ý ra điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện như một phần trong cuộc điều tra về Epstein.

Thứ hai, ảnh hưởng đến hoàng gia Anh và giới doanh nhân. Một bức ảnh không ghi ngày tháng cho thấy cựu Hoàng tử Andrew trong tư thế gần gũi với một phụ nữ hoặc trẻ vị thành niên, dẫn đến lời kêu gọi từ Thủ tướng Anh Keir Starmer rằng ông nên ra làm chứng trước Quốc hội Mỹ. Ông Andrew phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định chưa từng thấy hành vi đáng ngờ từ Epstein. Báo Guardian mô tả đây là “bóng đen mới đối với hoàng gia Anh”, trích dẫn chuyên gia lịch sử hoàng gia Robert Lacey: “Vụ Epstein không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn thử thách uy tín của chế độ quân chủ Anh trong mắt công chúng quốc tế”.

Trong giới doanh nhân, tỷ phú Elon Musk cũng bị đề cập qua các email năm 2012-2013, nơi ông dường như phối hợp chuyến đi đến hòn đảo của Epstein và hỏi về “bữa tiệc hoành tráng nhất”. Tỷ phú Musk bác bỏ trên mạng xã hội X ngày 31/1, cho rằng ông đã từ chối nhiều lời mời và các email có thể bị hiểu sai. Tương tự, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick bị tiết lộ đã lên kế hoạch chuyến đi năm 2012, dù ông khẳng định chỉ có tương tác hạn chế.

Báo chí phương Tây như BBC và Washington Post nhấn mạnh khía cạnh minh bạch và công lý cho nạn nhân. BBC đưa tin: “Việc công bố này có thể không dẫn đến truy tố mới, nhưng nó buộc xã hội phải đối mặt với cách mà quyền lực bảo vệ lẫn nhau”. Ngược lại, các trang báo Nga (RT, Sputnik) nhìn nhận vụ việc dưới lăng kính chỉ trích hệ thống chính trị Mỹ, cho rằng: “Hồ sơ Epstein đã cho thấy góc khuất của giới tinh hoa Mỹ, nơi các cáo buộc nghiêm trọng dường như tan biến nhờ quan hệ chính trị”.

Ảnh hưởng đến các nhân vật nổi tiếng và tác động xã hội

Theo giới chuyên gia, vụ công bố Hồ sơ Epstein làm trầm trọng hóa các rạn nứt chính trị xã hội Mỹ. Hạ nghị sĩ Ro Khanna (Dân chủ) và Thomas Massie (Cộng hòa) chỉ trích Bộ Tư pháp chỉ công bố một nửa hồ sơ, đe dọa các biện pháp như luận tội nếu không cải thiện.

Từ phía, một nạn nhân của Epstein bày tỏ sự thất vọng vì danh tính một số nạn nhân bị lộ bất chấp lời hứa bảo vệ. “Nếu không bảo vệ nạn nhân, thì đang bảo vệ ai?” người này đặt câu hỏi. Ghislaine Maxwell, cộng sự của Epstein, đã bị kết án 20 năm tù năm 2022, mang lại phần nào công lý, nhưng nhiều nạn nhân cảm thấy điều đó là chưa đủ.

Báo New York Times phân tích, vụ việc có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, dảng Dân chủ sử dụng nó để chỉ trích ông Trump, trong khi đảng Cộng hòa nhấn mạnh, không có truy tố mới.

Vụ Epstein không chỉ dừng lại ở các nhân vật nổi bật mà còn chạm đến các vấn đề xã hội lớn hơn ở Mỹ như bất bình đẳng giới, lạm dụng quyền lực và bảo vệ trẻ em. Theo báo cáo của Tổ chức Phi chính phủ End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT), vụ việc thúc đẩy hơn 500.000 lượt ký tên trực tuyến yêu cầu cải cách luật chống buôn bán người. Số liệu từ FBI cho thấy số vụ báo cáo lạm dụng tình dục trẻ em tăng 15% trong năm 2025 so với năm 2024, phần nào do nhận thức từ vụ Epstein.

Chuyên gia xã hội học Michael Rosenfeld tại Đại học Stanford, phân tích: “Việc công bố hồ sơ Epstein có thể dẫn đến sự thay đổi văn hóa, nơi công chúng đòi hỏi trách nhiệm cao hơn từ giới tinh hoa nhưng cũng có nguy cơ lan tỏa thuyết âm mưu”.

Từ góc nhìn truyền thông quốc tế, báo chí Nga nhấn mạnh vụ việc làm suy yếu hình ảnh Mỹ như một quốc gia dân chủ mẫu mực. Trong khi đó, báo Guardian kêu gọi các quốc gia khác như Anh tăng cường hợp tác điều tra xuyên biên giới.

Nhìn chung, vụ công bố hồ sơ Epstein mới đây có thể không mang lại công lý tức thì cho các nạn nhân, nhưng nó mở ra cơ hội cho các cải cách pháp lý lâu dài. Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Blanche nói: “Chúng ta không thể tạo ra bằng chứng, nhưng có thể học hỏi từ quá khứ”.

Với hơn 3 triệu trang tài liệu đã được công bố và hàng triệu trang còn lại chờ đưa ra ánh sáng, xã hội Mỹ đang đứng trước ngã rẽ: Liệu minh bạch có dẫn đến thay đổi thực sự?