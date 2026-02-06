Bê bối Epstein rúng động nước Anh, Thủ tướng Starmer đối mặt khó khăn

Cựu đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson (trái) và Thủ tướng Anh Keir Starmer (Ảnh: PA).

Tuần này, cảnh sát London (Anh) đã mở một cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc rằng ông Peter Mandelson, cựu đại sứ Anh tại Mỹ, đã chia sẻ thông tin nhạy cảm với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein khi còn giữ chức Bộ trưởng Kinh doanh vào năm 2009.

Ông Mandelson, 72 tuổi, bị cáo buộc làm rò rỉ email của chính phủ và các thông tin nhạy cảm đối với thị trường sau cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó có việc báo cho Epstein biết rằng chính phủ Anh sắp có hành động nhằm cứu đồng euro đang suy yếu.

Ngoài ra, ông Mandelson và người hiện là bạn đời của ông được cho là đã nhận nhiều khoản thanh toán, tổng cộng ít nhất 75.000 USD.

Ông hiện đã rời khỏi Công đảng cầm quyền của Anh, nhưng Thủ tướng Anh Keir Starmer vẫn phải đối mặt với những câu hỏi nghiêm trọng về việc vì sao một nhân vật rủi ro rõ ràng như ông Mandelson lại từng được cho phép quay trở lại trung tâm quyền lực.

Ông Mandelson từng giữ những vai trò nổi bật trong Công đảng suốt 4 thập niên, từ chiến lược gia đến bộ trưởng. Quan trọng nhất, ông được xem là nhân vật then chốt trong chuỗi thắng lợi bầu cử đáng kinh ngạc dưới thời cựu Thủ tướng Tony Blair trong thập niên 1990, giai đoạn trung dung giúp Công đảng giành lại quyền lực sau 18 năm.

Trong nỗ lực giải thích vì sao đã bổ nhiệm ông Mandelson dù có biết phần nào về mối liên hệ với tỷ phú ấu dâm Epstein, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết: “Ông ta đã nhiều lần nói dối khi được hỏi về mối quan hệ với Epstein trước và trong nhiệm kỳ đại sứ. Tôi hối tiếc vì đã bổ nhiệm ông ta. Nếu khi đó tôi biết những gì tôi biết bây giờ, ông ta sẽ không bao giờ được đặt chân tới bất kỳ vị trí nào trong chính phủ”.

Ông Mandelson từng 2 lần bị buộc rời chính phủ trước đây. Năm 1998, ông từ chức Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp vì không khai báo việc bí mật nhận 375.000 bảng Anh để mua nhà ở London từ một đồng nghiệp đang bị điều tra về hoạt động kinh doanh. Năm 2001, ông rời chức vụ bộ trưởng ở Bắc Ireland sau khi bị cáo buộc can thiệp để giúp cấp hộ chiếu cho một tỷ phú Ấn Độ, người đã cam kết tài trợ 1 triệu bảng cho dự án Millennium Dome do Mandelson phụ trách.

Dù vậy, ông Starmer vẫn đưa ông Mandelson trở lại để cố vấn cách thắng cuộc bầu cử năm 2024. Sau chiến thắng áp đảo của Công đảng, Thủ tướng Starmer còn chọn ông Mandelson đứng đầu đại sứ quán Anh tại Washington.

Chưa đầy một năm sau, Mandelson bị sa thải khi các email được công bố cho thấy ông vẫn duy trì tình bạn với Epstein. Đợt tài liệu mới nhất do Bộ Tư pháp Mỹ công bố khiến các cáo buộc trước có vẻ “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều.

Tiết lộ mới khiến chính trường Anh xôn xao, ngay cả các nghị sĩ trong chính đảng của ông Starmer cũng cảnh báo những hậu quả khó lường.

Ở Mỹ, Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche tuyên bố việc công bố khoảng 3,5 triệu tài liệu (trong tổng số ước tính 6 triệu tài liệu) liên quan đến tỷ phú ấu dâm Epstein tuần trước đồng nghĩa với việc rà soát của công tố viên đã hoàn tất. Tuy nhiên, ở Anh, dư chấn của vụ việc có lẽ chỉ mới bắt đầu.

Tỷ phú Epstein đã tự sát trong phòng giam năm 2019 khi đang chờ xét xử các cáo buộc buôn bán tình dục liên bang ở Mỹ, nhưng cái chết của ông không hề dập tắt những câu hỏi về giới tinh hoa giàu có và quyền lực mà ông từng giao du ở cả 2 bờ Đại Tây Dương.