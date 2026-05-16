Iran nói về khả năng chuyển uranium làm giàu sang Nga

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran (Ảnh: APA).

Trong cuộc họp báo tại New Delhi ngày 15/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng thảo luận về đề xuất của Moscow về việc Nga sẽ tiếp nhận uranium làm giàu của Iran. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận vào thời điểm sau này.

"Tôi đã gặp Tổng thống (Nga Vladimir) Putin tại Saint Petersburg khoảng 2 tuần trước và chúng tôi đã thảo luận mọi vấn đề, bao gồm cả câu hỏi mà bạn đã đề cập", Ngoại trưởng Araghchi nói, trả lời câu hỏi của phóng viên về lập trường của Tehran liên quan đến đề xuất của Moscow về việc di dời uranium làm giàu của Iran sang lãnh thổ Nga.

"Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề này ở các giai đoạn sau (của các cuộc đàm phán) và đến giai đoạn đó, rõ ràng chúng tôi sẽ có thêm các cuộc tham vấn với Nga, chúng ta sẽ xem liệu đề nghị của Nga có giúp ích được gì hay không. Đây không phải là vấn đề cần giải quyết ngay bây giờ", ông Araghchi tiếp tục.

Trong cuộc họp báo sau các sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, Tổng thống Putin cho biết Iran đang đối mặt với tình hình phức tạp và nghiêm trọng.

Theo Tổng thống Putin, Nga đang ở trong vị thế khó xử do mối quan hệ của nước này với cả Iran và các quốc gia khác trong khu vực. Ông xác nhận Nga vẫn duy trì liên lạc với các bên trong cuộc xung đột.

Ông Putin nhận định tình hình xung quanh Iran hiện vẫn bế tắc sau khi lập trường của tất cả các bên đều cứng rắn.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo leo thang căng thẳng sẽ dẫn đến tổn thất cho tất cả các bên liên quan và kêu gọi đạt được thỏa thuận vì lợi ích ổn định khu vực.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga vẫn để ngỏ đề xuất chuyển giao uranium làm giàu của Iran sang Nga, và Moscow vẫn coi đây là một lựa chọn khả thi để giảm leo thang căng thẳng.

Theo Tổng thống Putin, Moscow sẵn sàng lưu trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự thỏa thuận năm 2015 - một mô hình ban đầu được tất cả các bên chấp nhận trước khi Mỹ thay đổi lập trường.

Tổng thống tiết lộ rằng Moscow đã đề xuất hỗ trợ giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm việc chuyển giao uranium làm giàu, như họ đã từng làm thành công trước đây.

Theo Tổng thống Putin, Mỹ, Iran và Israel ban đầu đã đồng ý với ý tưởng này. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran sau đó đều đưa ra lập trường cứng rắn hơn. Mỹ yêu cầu uranium chỉ được đưa đến lãnh thổ nước này, trong khi Iran đề xuất thành lập một liên danh Nga - Iran trên lãnh thổ của mình để pha loãng uranium. Cuối cùng, tình hình đã rơi vào bế tắc.

Một trong những điều kiện mà Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran là Iran phải từ bỏ quyền kiểm soát đối với hơn 400kg uranium làm giàu cao. Washington lo ngại Tehran có thể sử dụng số uranium làm giàu này để chế tạo vũ khí hạt nhân - một ngưỡng mà Mỹ coi là “lằn ranh đỏ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn năng lực hạt nhân của Iran là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự chống lại Tehran.

Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ Mỹ rằng họ đang phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định họ có quyền phát triển chương trình nguyên tử vì mục đích hòa bình.