Nga không kích lớn chưa từng có vào Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã phóng hơn 1.560 UAV kể từ sáng13/5. Trong đêm 13/5, rạng sáng 14/5, Moscow bắn hơn 670 UAV và 56 tên lửa vào Ukraine.

Đây là cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất của Nga kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 4 năm.

Cuộc tập kích nhắm vào thủ đô Kiev và hàng loạt khu vực khắp Ukraine. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết nguồn cung cấp điện tại 11 khu vực trên khắp đất nước đã bị gián đoạn do các cuộc tấn công của Nga. Cuộc tấn công cũng làm gián đoạn nguồn cung cấp nước ở Kiev.

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 41 tên lửa và 652 máy bay không người lái trong đêm.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh: "Điều quan trọng là các đối tác không giữ im lặng trước cuộc tấn công này và việc tiếp tục hỗ trợ bảo vệ bầu trời của chúng ta cũng quan trọng không kém”.

Phía Moscow chưa có bình luận ngay lập tức về làn sóng tấn công mới nhất này.

Đợt tập kích diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông nghĩ cuộc chiến Ukraine sắp kết thúc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố: "Những nền tảng tích lũy được trong tiến trình hòa bình cho phép chúng tôi nói rằng hồi kết thực sự đang đến gần".

Ông cho biết một khối lượng nhất định công việc 3 bên với Ukraine và Mỹ đã được thực hiện nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình.

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ hoan nghênh các nỗ lực hòa giải tiếp theo của Mỹ và Tổng thống Putin sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một khi tiến trình hòa bình được hoàn tất.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu hôm nay nêu rõ, Moscow sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine thông qua đàm phán.

"Chúng tôi sẵn sàng cho một giải pháp trên lộ trình đàm phán, chính trị và ngoại giao, với sự tham gia và góp mặt của các quốc gia thứ ba, như từng thực hiện trước đây" ông nói với hãng tin TASS.

"Chúng tôi muốn Ukraine trở lại thành một quốc gia hoàn toàn không có hạt nhân và không liên minh quân sự", ông Shoigu cho biết.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho hay, Nga tiếp tục đưa ra các đề xuất về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách hòa bình.

Cụ thể, đề xuất mới nhất mà Moscow đã đưa ra cho Kiev là Ukraine rút hết quân và công nhận chủ quyền của Nga đối với vùng Donbass ở miền Đông.

"Nếu điều này không thể đạt được bằng các phương pháp ngoại giao, Nga có tất cả các cơ sở và tiềm lực để thực hiện điều này bằng các phương tiện kỹ thuật quân sự", ông nhấn mạnh.