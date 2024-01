Thị trưởng Kiev chỉ trích Tổng thống Zelensky

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko (Ảnh: New York Times).

Trong bài phỏng vấn với báo Globe & Mail của Canada được đăng tải tuần trước, ông Klitschko cho rằng chính phủ đã củng cố phần lớn quyền kiểm soát đối với các phương tiện truyền thông quốc gia và hầu như không còn chỗ cho các quan điểm khác.

Gần như kể từ khi Moscow phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào tháng 2/2022, các đài truyền hình lớn của Ukraine bắt đầu phát sóng duy nhất chương trình United News Telemarathon.

Ông Klitschko cho rằng việc này đã cho phép chính phủ thiết lập "sự độc quyền về thông tin" vì nội dung của chương trình được nhà nước "kiểm soát", thiếu vắng các tiếng nói bất đồng.

Theo Thị trưởng Kiev, nhiều người trong xã hội Ukraine "không hiểu rõ những gì đang xảy ra ở tiền tuyến" vì chương trình trên truyền hình thường nêu bật thành công của quân đội Ukraine và lảng tránh thất bại.

Ngoài phương diện truyền thông, ông Klitschko còn tỏ ra lo ngại việc chính phủ Kiev cũng dùng thiết quân luật để thay thế hơn 200 thị trưởng và người đứng đầu hội đồng địa phương bằng các quan chức quân sự.

"Thị trưởng và lãnh đạo cộng đồng do công dân bầu lên, nhưng họ đang bị thay thế bằng những người do bên trên chỉ định. Đó là lý do tôi lo lắng", Thị trưởng Kiev nói.

Trong những tháng qua, Thị trưởng Kiev và chính quyền trung ương đã xảy ra nhiều cuộc tranh cãi công khai.

Vào tháng 6/2023, ông Klitschko từng bị khiển trách vì tình trạng hầm tránh bom ở thủ đô. Vào tháng 11/2023, ông là một trong những nhân vật nổi bật đầu tiên tại Ukraine thừa nhận rằng cuộc phản công mùa hè đã thất bại.