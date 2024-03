Thêm tín hiệu tích cực cho ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử ở Richmond, Virginia, Mỹ ngày 2/3 (Ảnh: Reuters).

Một cuộc khảo sát của CBS News đối với 2.159 người trưởng thành, được công bố vào ngày 3/3, cho thấy 46% cử tri đã đăng ký đánh giá nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump là "xuất sắc" hoặc "tốt", so với 53% coi nhiệm kỳ của ông là "khá" hoặc "kém". Để so sánh, cho đến nay chỉ có 33% đánh giá tích cực cho nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden, trong khi 67% không đánh giá cao.

Theo kênh RT (Nga), người Mỹ phần lớn tỏ ra không khả quan về triển vọng của đất nước trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm nay, trong đó ông Trump gần như chắc chắn là ứng cử viên của đảng Cộng hòa "tái đấu" với ông Biden.

Cuộc thăm dò của CBS cho thấy chỉ có 6% cử tri tin rằng tình hình ở Mỹ đang diễn ra "rất tốt", so với 36% cho rằng nước này đang có xu hướng "rất tệ".

Ông Biden bị đánh giá yếu về các vấn đề được coi là mối quan tâm ưu tiên của cử tri, bao gồm kinh tế, tội phạm và an ninh biên giới. Cuộc thăm dò cho thấy 44% cử tri tin rằng lạm phát sẽ giảm theo chính sách của ông Trump, so với 17% tin sẽ giảm theo cách tiếp cận của ông Biden. Tương tự, 72% số người được hỏi cho biết tình trạng nhập cư bất hợp pháp sẽ giảm dưới thời ông Trump, so với 22% tin sẽ giảm theo chính sách của ông Biden.

Ông Biden, 81 tuổi, tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ, cũng phải đối mặt với những lo ngại của cử tri về sức khỏe và tinh thần của ông cho nhiệm kỳ tại Nhà Trắng. Cuộc khảo sát cho thấy 68% người Mỹ tin rằng ông Biden không phù hợp về sức khỏe tinh thần để làm tổng thống, trong khi 74% cho rằng ông không đủ sức khỏe về mặt thể chất. Ông Trump nhận được điểm trừ từ 51% cử tri về sức khỏe tinh thần và 46% về sức khỏe thể chất.

CBS đưa tin ông Trump đang dẫn trước ông Biden 4 điểm phần trăm, với tỷ số 52-48, trong cuộc đua tranh cử tổng thống, mức chênh lệch lớn nhất của ông Trump cho đến nay. Cuộc thăm dò cho thấy 63% cử tri tin rằng ông Trump có tầm nhìn cho đất nước, so với 50% dành cho ông Biden và 48% đồng ý rằng cựu tổng thống Trump "đấu tranh cho người dân" so với 42% ủng hộ ứng viên của đảng Dân chủ.

Trong bối cảnh nhận được tỷ lệ ủng hộ thấp về thành tích trên cương vị tổng thống, ông Biden đã tập trung chiến dịch tái tranh cử chủ yếu vào việc công kích ông Trump là một "mối nguy hiểm" đối với nền dân chủ.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò của CBS cho thấy ông Biden và ông Trump được đánh giá ngang nhau về mức độ "nguy hiểm" đối với hệ thống chính quyền Mỹ. Trong khi 34% cử tri tin rằng "dân chủ và pháp quyền sẽ an toàn" chỉ khi ông Biden thắng, 33% nói rằng chỉ chiến thắng của ông Trump mới có thể bảo toàn được hệ thống.

Các cử tri ở cả hai đảng chính trị lớn phần lớn đều đồng ý rằng họ không hài lòng khi chứng kiến cuộc tái đấu của hai ứng viên từng chạy đua vào Nhà Trắng cách đây 4 năm. Khi cử tri được hỏi họ cảm thấy thế nào về một cuộc tái đấu Biden-Trump, câu trả lời hàng đầu là "tiêu cực" (48%) và "chán nản" (42%). Chỉ 20% coi trận đấu là "tích cực", trong khi 9% cho rằng đây là sự kiện "đầy cảm hứng".