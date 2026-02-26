Thêm nhiều quốc gia khuyến cáo công dân rời Iran

Nhiều nước khuyến cáo công dân rời khỏi Iran (Ảnh: AFP).

Trong tuần này, các quốc gia tiếp tục đưa ra cảnh báo đi lại đối với công dân của mình tại Iran giữa lúc các nhà ngoại giao Mỹ và Iran và bên trung gian chuẩn bị thực hiện nỗ lực cuối cùng nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Chính phủ Australia hôm 25/2 kêu gọi công dân rời Iran “càng sớm càng tốt”.

“Căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao và nguy cơ xung đột quân sự vẫn hiện hữu. Không tới Iran do nguy cơ bị bắt giữ tùy tiện và tình hình an ninh khu vực bất ổn”, thông cáo nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Australia cũng yêu cầu thân nhân của các quan chức rời Li Băng và Israel, đồng thời cho phép rời đi tự nguyện khỏi Jordan, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Trước đó, Đại sứ quán Đức cảnh báo: “An ninh tại Iran và toàn bộ khu vực đang cực kỳ bất ổn và căng thẳng. Không thể loại trừ khả năng leo thang và đụng độ quân sự”.

Cơ quan này cũng cảnh báo có thể xuất hiện các hạn chế hàng không bổ sung, bao gồm hủy chuyến và đóng cửa không phận.

Đầu tuần này, Ấn Độ khuyến cáo tất cả công dân, bao gồm sinh viên, người hành hương và doanh nhân, “hết sức thận trọng” và rời Iran bằng mọi phương tiện sẵn có.

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi công dân Ba Lan “hãy rời Iran ngay lập tức và trong mọi trường hợp không tới quốc gia này”.

“Tôi không muốn gây hoang mang, nhưng tất cả chúng ta đều biết tôi đang đề cập tới điều gì. Khả năng xảy ra xung đột là rất thực tế”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng đến một thời điểm nào đó việc sơ tán có thể không còn khả thi.

Cuối tuần trước, Bộ Ngoại giao Serbia khuyến cáo công dân không tới Iran “trong thời gian tới”, đồng thời kêu gọi những người đang ở Iran rời đi ngay lập tức.

Trong thông báo an ninh, Đại sứ quán Hàn Quốc cảnh báo “căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng”, viện dẫn Mỹ có thể sắp tấn công Iran và những hành động trả đũa từ Tehran. Thông báo kêu gọi toàn bộ công dân rời đi “càng sớm càng tốt” và đề nghị những người có kế hoạch tới Iran hủy hoặc hoãn chuyến đi.

Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cho biết trên mạng xã hội rằng: “Tình hình tại Iran và trong khu vực là hết khó đoán. Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của khuyến cáo không đi lại tới Iran của Bộ Ngoại giao, cũng như lời kêu gọi khẩn cấp đối với công dân Thụy Điển đang ở nước này rời đi”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu toàn bộ nhân viên không thiết yếu rút khỏi Đại sứ quán tại thủ đô Beirut, Li Băng.

“Chúng tôi liên tục đánh giá môi trường an ninh và dựa trên đợt rà soát mới nhất, chúng tôi xác định việc thu hẹp nhân sự xuống mức thiết yếu là thận trọng”, một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết.

Thông báo lưu ý thêm: “Đại sứ quán vẫn hoạt động với đội ngũ cốt lõi. Đây là biện pháp tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên trong khi vẫn duy trì khả năng hoạt động và hỗ trợ công dân Mỹ”.

Theo giới quan sát, nhóm vũ trang Hezbollah tại Li Băng có thể phản ứng nếu Mỹ tấn công đồng minh của họ là Iran.

Những khuyến cáo trên được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục dọa hành động quân sự với Iran.

Trong bài phát biểu Thông điệp liên bang hôm 24/2, ông Trump đã sử dụng giọng điệu cứng rắn đối với Iran, cáo buộc Tehran tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân từng bị Mỹ không kích vào năm ngoái. Ông cho rằng Iran đang tìm cách sở hữu tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng ông ưu tiên một giải pháp ngoại giao.

Iran nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận yêu cầu của Washington về việc đưa mức làm giàu uranium về 0, đồng thời coi chương trình tên lửa của mình là “lằn ranh đỏ” không thể đem ra đàm phán.

Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã tăng cường đáng kể hiện diện tại Trung Đông và khu vực Địa Trung Hải, bao gồm việc điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford.