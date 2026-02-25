Mỹ chỉ cần một tuyên bố của Iran để không động binh

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp liên bang ngày 24/2 (Ảnh: AFP).

Các nhà đàm phán Mỹ và Iran dự kiến gặp lại nhau vào cuối tuần này để tiến hành vòng đàm phán thứ hai trong bối cảnh Washington dọa hành động quân sự với Tehran nếu không đạt được một thỏa thuận hợp lý về chương trình hạt nhân, tên lửa.

Trong Thông điệp liên bang tối 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một yêu cầu rõ ràng đối với Tehran trước thềm các cuộc đối thoại.

“Chúng tôi đang đàm phán với họ. Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng chúng tôi vẫn chưa nghe được những tuyên bố mang tính quyết định rằng: “Chúng tôi sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Ưu tiên của tôi là giải quyết vấn đề này thông qua ngoại giao. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng cáo buộc Iran đang phát triển tên lửa “có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài.

“Và họ đang nghiên cứu chế tạo những tên lửa mà sớm thôi sẽ vươn tới Mỹ”, ông nói, song không cung cấp thêm thông tin nào về các hệ thống vũ khí này.

Đề cập đến các cuộc không kích mà Mỹ tiến hành nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Trump cho rằng Iran muốn nối lại chương trình làm giàu uranium và tiếp tục theo đuổi những tham vọng hạt nhân của mình.

“Sau chiến dịch Búa đêm của Mỹ năm ngoái, họ (Iran) đã được cảnh báo không được có bất kỳ nỗ lực nào trong tương lai nhằm tái xây dựng chương trình vũ khí của mình, đặc biệt là vũ khí hạt nhân. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục khởi động lại từ đầu. Chúng tôi đã xóa sổ tất cả và họ lại muốn bắt đầu lại một lần nữa và ngay lúc này lại đang theo đuổi những tham vọng của mình”, ông cho biết.

Tổng thống Trump đã sử dụng bài phát biểu của mình để tiếp tục gia tăng sức ép lên Tehran nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân, trong bối cảnh quân đội Mỹ đã tập trung một lực lượng lớn tại Trung Đông trước các cuộc thương lượng.

Chính quyền của ông Trump đang tìm cách mở rộng phạm vi đàm phán, từ việc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân sang cả chương trình tên lửa đạn đạo và sự ủng hộ của Tehran đối với các lực lượng ủy nhiệm ở nước ngoài.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm nay tái khẳng định Tehran sẽ chỉ đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này. Lập trường khác biệt của 2 bên khiến các cuộc thương lượng rơi vào thế bế tắc phần nào trước vòng đàm phán tiếp theo tại Geneva vào ngày 26/2.

Theo các chuyên gia, thị trường dầu mỏ vẫn đang tập trung vào nguy cơ Mỹ tấn công Iran và tuần này có thể mang lại sự rõ ràng hơn về bước đi tiếp theo của giá dầu thô. Nguy cơ gián đoạn sản lượng và dòng chảy dầu mỏ toàn cầu vẫn đang treo lơ lửng.