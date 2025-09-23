Thêm một loạt quốc gia công nhận Nhà nước Palestine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AFP).

“Công nhận Nhà nước Palestine là giải pháp duy nhất cho phép Israel được sống trong hòa bình. Chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ chính triển vọng của giải pháp hai nhà nước, Israel và Palestine cùng tồn tại trong hòa bình và an ninh”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu ngày 22/9.

Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời gọi động thái này là “một thất bại đối với Hamas”.

Việc công nhận này “không lấy đi bất cứ quyền lợi nào của người dân Israel, những người đã được Pháp ủng hộ ngay từ ngày đầu tiên”, ông Macron nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cũng tuyên bố nước ông sẽ cùng các quốc gia khác công nhận Nhà nước Palestine nhằm đưa ra một “tín hiệu chính trị và ngoại giao mạnh mẽ tới thế giới”.

Ông nói thêm rằng việc công nhận về mặt pháp lý một Nhà nước Palestine chỉ có thể tiến hành “sau khi toàn bộ con tin đã được trả tự do và tất cả các tổ chức như Hamas bị loại bỏ khỏi bộ máy của Palestine”. Việc thực thi các quan hệ ngoại giao với Nhà nước Palestine mới, bao gồm mở đại sứ quán Bỉ và ký kết các thỏa thuận quốc tế, sẽ được triển khai khi các mục tiêu của Tuyên bố New York được hoàn thành.

Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden cũng tuyên bố đất nước ông chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Ông nhấn mạnh đây là sự khởi đầu cho một cam kết mới đối với hy vọng, ngoại giao, đối thoại, chung sống và giải pháp 2 nhà nước. Đó là niềm tin mong manh nhưng vẫn có thể rằng hòa bình có thể thắng thế.

“Có những thời khắc trong lịch sử khi sự nghiệp hòa bình đòi hỏi cả sự sáng suốt về đạo đức lẫn dũng khí chính trị. Hôm nay chính là một thời khắc như vậy trong lịch sử", ông nói và khẳng định rằng “giải pháp 2 nhà nước vẫn là con đường khả thi duy nhất để có hòa bình lâu dài”.

Cũng tại hội nghị, Thân vương Monaco Albert II tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine tại hội nghị. Ông cho biết, ngay từ đầu, đất nước ông đã bảo vệ quyền của Israel “được sống trong những đường biên giới an toàn và được quốc tế công nhận, cũng như được hưởng an ninh trong đó”, đồng thời ủng hộ “quyền của người dân Palestine được có một nhà nước có chủ quyền, khả thi và dân chủ”.

“Ngày hôm nay, chúng tôi muốn tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với sự tồn tại của Israel, và chúng tôi muốn công nhận Palestine là một quốc gia theo luật pháp quốc tế”, ông phát biểu trong tràng pháo tay.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Malta Robert Abela cho biết, Malta công nhận Nhà nước Palestine.

Trước đó một ngày, Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Israel đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng liên quan đến tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Dải Gaza.

Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Theo cơ quan y tế Gaza, Israel đã phong tỏa Gaza và tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn, dẫn tới hơn 65.000 người thiệt mạng.

Tổng thống Macron gửi lời cảm ơn đến các quốc gia đã công nhận Nhà nước Palestine, khẳng định rằng họ “đã đưa ra lựa chọn có trách nhiệm, lựa chọn cần thiết, lựa chọn vì hòa bình”.

“Tất cả sẽ không thể thực hiện được nếu giới chức Palestine không thực sự tiếp nhận và làm chủ khát vọng mới này của chúng ta để cuối cùng có thể đạt được giải pháp 2 nhà nước”, Tổng thống Pháp nhấn mạnh.

Ông Macron đã phác thảo khuôn khổ cho một chính quyền Palestine được tái lập, theo đó Pháp sẽ mở đại sứ quán với điều kiện gắn liền với các yếu tố như cải cách, một lệnh ngừng bắn và việc thả toàn bộ những con tin Israel còn lại đang bị Hamas giam giữ ở Gaza.

Đầu tháng này, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu ủng hộ mạnh mẽ một nghị quyết kêu gọi giải pháp 2 nhà nước giữa Israel và Palestine. Trong số các quốc gia phản đối nghị quyết, ngoài Mỹ và Israel, chỉ có thêm 8 nước khác, trong đó có các đảo quốc Thái Bình Dương xa xôi như Palau, Tonga, Micronesia và Nauru.

Về phần mình, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu qua cầu truyền hình rằng: “Tôi kêu gọi những quốc gia chưa làm điều đó (công nhận Nhà nước Palestine) hãy noi theo. Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của các bạn để Palestine trở thành một thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc”. Ông đồng thời hứa hẹn sẽ tiến hành cải cách và bầu cử trong vòng một năm sau khi có lệnh ngừng bắn.

Một phái đoàn đại diện cho Nhà nước Palestine hiện chỉ có quy chế quan sát viên tại Liên hợp quốc, không có quyền bỏ phiếu. Dù có bao nhiêu quốc gia công nhận nền độc lập của Palestine đi nữa, việc trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc vẫn cần sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, nơi Mỹ nắm quyền phủ quyết.