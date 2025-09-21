Anh, Canada, Australia đồng loạt công nhận Nhà nước Palestine

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 21/9 tuyên bố Canada "công nhận Nhà nước Palestine và đề nghị hợp tác trong việc xây dựng cam kết về một tương lai hòa bình cho cả Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel".

Anh và Australia sau đó cũng ra thông báo công nhận Nhà nước Palestine.

“Việc Australia công nhận Nhà nước Palestine hôm nay, cùng với Canada và Anh, là một phần của nỗ lực quốc tế nhằm tạo động lực mới cho giải pháp hai nhà nước, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn ở Gaza và việc trả tự do cho các con tin bị bắt giữ trong vụ thảm sát ngày 7/10/2023”, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Ngoại trưởng Australia Penny Wong phát biểu trong một tuyên bố chung.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố quyết định công nhận Nhà nước Palestine nhằm “hồi sinh hy vọng về hòa bình và giải pháp hai nhà nước”.

“Với tư cách là thủ tướng của đất nước vĩ đại này, tôi xin tuyên bố rõ ràng rằng Anh chính thức công nhận nhà nước Palestine”, Thủ tướng Starmer xác nhận.

Đầu tháng 9, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ủng hộ áp đảo một nghị quyết kêu gọi giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Chỉ có 8 quốc gia, bao gồm các quốc đảo xa xôi ở Thái Bình Dương là Palau, Tonga, Micronesia và Nauru, phản đối nghị quyết này.

Trong các quyết định trước đây, Liên hợp quốc chỉ giới hạn ở việc lên án cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và hơn 250 con tin bị bắt trở về Gaza.

Theo các cơ quan y tế địa phương, cuộc bao vây Gaza sau đó của Israel đã khiến gần 65.000 người Palestine thiệt mạng cho đến nay, gây ra một tình hình nhân đạo tàn khốc tại khu vực này, dẫn đến áp lực quốc tế ngày càng gia tăng lên Israel để chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza.

Kể từ đó, nhiều quốc gia đã lên án cuộc xung đột và một số nước đã chọn công nhận tư cách nhà nước của Palestine. Tại kỳ họp sắp tới của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Pháp và Bỉ dự kiến ​​cũng chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Moscow coi giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để giảm leo thang và chấm dứt Chiến tranh Gaza. Là quốc gia kế thừa hợp pháp của Liên Xô, Nga từ lâu đã công nhận Nhà nước Palestine.

Người Palestine vẫn tiếp tục kêu gọi thành lập một quốc gia độc lập bao gồm Bờ Tây bị chiếm đóng, Đông Jerusalem và Dải Gaza, những vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát sau cuộc chiến năm 1967. Tuy nhiên, chính phủ Israel và phần lớn các đảng phái chính trị tại nước này từ lâu đã phản đối việc công nhận Nhà nước Palestine.