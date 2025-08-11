Thủ tướng Australia Anthony Albanese (Ảnh: Reuters).

"Australia sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại Phiên họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, nhằm góp phần thúc đẩy động lực quốc tế hướng tới giải pháp hai nhà nước, lệnh ngừng bắn ở Gaza và việc trả tự do cho các con tin", Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố hôm 11/8.

Thủ tướng Albanese đưa ra thông báo trên sau một cuộc họp nội các, khẳng định việc công nhận Nhà nước Palestine sẽ dựa trên các cam kết mà Australia nhận được từ Chính quyền Palestine, bao gồm việc lực lượng Hamas sẽ không có bất kỳ vai trò nào trong Nhà nước Palestine tương lai.

"Giải pháp hai nhà nước là hy vọng tốt nhất của nhân loại để phá vỡ vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông và chấm dứt xung đột, sự đau khổ và nạn đói ở Gaza", ông Albanese phát biểu tại một cuộc họp báo.

Thủ tướng Albanese cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần trước và nói rằng cần có một giải pháp chính trị chứ không phải giải pháp quân sự.

Tuần trước, Australia cũng chỉ trích kế hoạch của Israel về việc kiểm soát quân sự Dải Gaza. Thủ tướng Albanese cho biết quyết định công nhận một nhà nước Palestine "càng bị thúc đẩy" bởi việc Israel không chú ý tới lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và nhân đạo ở Gaza.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters hôm nay cũng thông báo nước này sẽ "cân nhắc cẩn trọng lập trường của mình trong tháng tới về việc công nhận Nhà nước Palestine".

Vào cuối tháng 7, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố Anh sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 trừ khi chính phủ Israel có những bước đi thực chất nhằm chấm dứt “tình hình tồi tệ” ở Gaza và đáp ứng các điều kiện khác.

Tuyên bố cho biết, Anh sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9, trước kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, trừ khi chính phủ Israel thực hiện các bước đi thực chất nhằm chấm dứt tình hình tồi tệ ở Gaza, đạt được một lệnh ngừng bắn, tuyên bố rõ ràng sẽ không có hành động sáp nhập nào ở Bờ Tây, và cam kết tiến hành một tiến trình hòa bình lâu dài nhằm đạt được giải pháp 2 nhà nước.

Ireland, Tây Ban Nha và Na Uy đều đã chính thức công nhận nhà nước Palestine vào năm ngoái.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 7 cho biết nước này sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9.

Thủ tướng Canada Mark Carney cũng xác nhận Canada sẽ công nhận nhà nước Palestine vào tháng 9.

“Canada từ lâu đã cam kết với giải pháp 2 nhà nước, một Nhà nước Palestine độc lập, khả thi và có chủ quyền, sống cạnh Nhà nước Israel trong hòa bình và an ninh", ông Carney tuyên bố.

Người Palestine vẫn tiếp tục kêu gọi thành lập một quốc gia độc lập bao gồm Bờ Tây bị chiếm đóng, Đông Jerusalem và Dải Gaza, những vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát sau cuộc chiến năm 1967. Tuy nhiên, chính phủ Israel và phần lớn các đảng phái chính trị tại nước này từ lâu đã phản đối việc công nhận Nhà nước Palestine.