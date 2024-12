Điều ít biết về dòng máy bay Boeing 737 vừa gặp nạn ở Hàn Quốc

Một máy bay Boeing (Ảnh: Boeing).

Sáng 29/12, một máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Jeju Air, chở tổng cộng 181 người từ Bangkok (Thái Lan), gặp sự cố với càng đáp khi tìm cách hạ cánh xuống sân bay quốc tế Muan, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc khoảng 288km.

Ngoài 2 người đã được cứu sống, 179 người còn lại được cho đã thiệt mạng. Hàn Quốc tới nay tìm thấy thi thể của 177 người.

Sau đó, chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng Boeing trở thành một chủ đề được quan tâm.

Đây là một trong những máy bay phổ biến nhất thế giới. Với gần 200 hãng hàng không sử dụng Boeing 737-800, chiếm khoảng 15% đội bay toàn cầu.

Theo Cirium, một nhà cung cấp dữ liệu hàng không, có khoảng 28.000 máy bay chở khách đang hoạt động trên toàn cầu.

Khoảng 15% trong số đó, tương đương 4.400 chiếc, là Boeing 737-800. Đây là mẫu máy bay thuộc dòng 737 Next-Generation của Boeing, tiền thân của dòng 737 Max hiện đại hơn. Dòng Max từng gây ra lùm xùm liên quan đến hai vụ tai nạn chết người cách đây hơn 5 năm trước, dẫn đến việc cấm bay toàn cầu.

Theo Cirium, gần 200 hãng hàng không sử dụng Boeing 737-800, bao gồm 5 hãng tại Hàn Quốc: Jeju Air, T'way Air, Jin Air, Eastar Jet và Korean Air. Máy bay này rất phổ biến ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, và Boeing đã giao khoảng 5.000 chiếc cho khách hàng kể từ năm 1998.

"Chiếc máy bay này rất an toàn và có lịch sử an toàn tốt", ông Najmedin Meshkati, giáo sư ngành kỹ thuật tại Đại học Nam California, người đã nghiên cứu lịch sử an toàn của dòng Boeing 737, cho biết.

Độ tuổi của đội bay toàn cầu thuộc dòng 737-800 dao động từ 5 năm tuổi đến hơn 27 năm tuổi. Một chiếc máy bay chở khách được bảo trì tốt có thể hoạt động từ 20 đến 30 năm, thậm chí lâu hơn.

Theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24, chiếc máy bay gặp nạn đã 15 năm tuổi. Ryanair ở châu Âu là hãng hàng không đầu tiên vận hành chiếc máy bay này, sau đó nó được cho Jeju Air thuê vào năm 2017.

Các quan chức cho biết họ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, bao gồm khả năng một cú va chạm với chim đã gây ra trục trặc ở bộ phận hạ cánh.

Boeing cho biết họ đang liên lạc với Jeju Air và sẵn sàng hỗ trợ hãng hàng không này.

Va chạm với chim không phải là điều hiếm gặp trong ngành hàng không. Trong một số trường hợp, chúng có thể làm nứt kính chắn gió. Một số sân bay sử dụng chim ưng và thực hiện các biện pháp khác để giữ bầu trời không có chim.

Sân bay Quốc tế Muan, nơi xảy ra vụ tai nạn, sử dụng các biện pháp như phát âm thanh báo hiệu tình trạng nguy hiểm để xua đuổi chim cũng như bắn hạ chúng, theo Cục Hàng không Dân dụng Hàn Quốc.

Ông Meshkati cho biết hệ thống hạ cánh của dòng 737-800 được thiết kế tốt và có lịch sử đáng tin cậy, mặc dù việc bảo trì kém có thể khiến hệ thống không hoạt động đúng cách. "Bảo trì thực sự là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tai nạn hàng không", ông nói.

Tuy nhiên, ông Meshkati và các chuyên gia hàng không khác cảnh báo không nên vội vàng đưa ra kết luận về các sự cố như vậy. Các vụ tai nạn thường do nhiều yếu tố gây ra, và việc điều tra kỹ lưỡng để làm rõ nguyên nhân có thể mất nhiều năm.