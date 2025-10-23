Hơn 600 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar sang Thái Lan

Những người được cho là nạn nhân của các trung tâm lừa đảo vượt sông ở biên giới Myanmar - Thái Lan (Ảnh tư liệu: AFP)

AFP dẫn lời ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, Phó tỉnh trưởng tỉnh Tak của Thái Lan (giáp biên giới Myanmar) ngày 23/10 cho biết, “677 người đã bỏ trốn khỏi trung tâm lừa đảo KK Park ở Myanmar, vượt sông Moei sang Thái Lan”.

“Lực lượng biên phòng và quân đội đã phối hợp để hỗ trợ nhân đạo cho nhóm người này, đồng thời tiến hành quy trình sàng lọc”, ông Sawanit nói thêm.

Quá trình này sẽ giúp nhà chức trách xác định ai là nạn nhân của nạn buôn người, những người không thuộc diện đó có thể bị truy tố vì vượt biên trái phép.

Dù nhiều lao động bị cưỡng ép làm việc trong các khu phức hợp được canh phòng nghiêm ngặt, các chuyên gia cho rằng một số người tự nguyện tham gia, vì ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD này mang lại mức thu nhập cao hơn hẳn ở quê nhà.

Văn phòng Hành chính tỉnh Tak cho hay, nhóm người vượt biên từ Myanmar sang gồm các công dân nước ngoài, cả nam lẫn nữ, và dự kiến còn nhiều người tiếp tục sang Thái Lan trong những ngày tới.

Theo Đại sứ quán Indonesia tại Yangon, dựa trên thông tin từ phía Thái Lan, tính đến tối 22/10, khoảng 20 công dân Indonesia đã “vượt sông Moei vào lãnh thổ Thái Lan thành công”.

Các khu phức hợp rộng lớn, nơi những kẻ lừa đảo trực tuyến thực hiện các trò lừa tình và lừa đầu tư, đã mọc lên dày đặc dọc biên giới Myanmar, khu vực gần như nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền, kể từ khi nổ ra nội chiến sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021.

Một chiến dịch trấn áp quy mô lớn bắt đầu từ tháng 2 đã khiến khoảng 7.000 người bị hồi hương, trong khi Thái Lan thiết lập biện pháp chặn truy cập Internet xuyên biên giới. Tuy nhiên, cuộc điều tra mới đây của AFP cho thấy hoạt động xây dựng các khu phức hợp lừa đảo vẫn tiếp diễn, thậm chí nhiều thiết bị thu tín hiệu Internet vệ tinh đã được lắp đặt đại trà, giúp kết nối mạng cho các trung tâm này.

Các chuyên gia cho biết ngành lừa đảo xuyên quốc gia đã bùng nổ ở Đông Nam Á trong vài năm qua, với hàng nghìn đối tượng tham gia.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, các nạn nhân trong khu vực đã bị lừa tới 37 tỷ USD trong năm 2023.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong vừa từ chức hôm 22/10 sau khi bị cáo buộc có liên hệ với các đường dây lừa đảo mạng đặt tại Campuchia.

Tuần trước, Campuchia đã trục xuất 64 công dân Hàn Quốc bị cáo buộc liên quan đến các mạng lưới lừa đảo, và cảnh sát Hàn Quốc đã xin lệnh bắt giữ hầu hết trong số này sau khi họ lên máy bay trở về nước.

Chính quyền Campuchia hôm nay cũng cho biết họ bắt giữ thêm 57 công dân Hàn Quốc và 29 người Trung Quốc trong một chiến dịch truy quét các nhóm lừa đảo mạng tại thủ đô Phnom Penh.