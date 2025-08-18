Thái Lan thử nghiệm tiền điện tử để thúc đẩy du lịch

Thái Lan tìm cách thúc đẩy ngành du lịch (Ảnh minh họa: Bangkok Post).

Theo báo Nation Thailand, chương trình mang tên “TouristDigiPay” cho phép du khách nước ngoài quy đổi tiền điện tử sang đồng baht để thanh toán là giải pháp của chính phủ Thái Lan trước tình trạng sụt giảm của ngành du lịch năm nay.

Chi tiết chương trình được công bố tại cuộc họp báo do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira chủ trì, cùng các quan chức chủ chốt từ Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Văn phòng Chống Rửa tiền (AMLO) và Bộ Du lịch và Thể thao.

Ý tưởng sử dụng tiền điện tử để thúc đẩy du lịch đã được chính phủ Thái Lan liên tục nghiên cứu. SEC gần đây đã hoàn tất việc tham vấn công chúng về việc ứng dụng đổi mới tài chính và tài sản số nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và du lịch, với thời hạn tiếp nhận ý kiến kết thúc vào ngày 13/8.

Theo chương trình mới, du khách nước ngoài muốn quy đổi tài sản số sang baht để chi tiêu phải mở tài khoản tại một doanh nghiệp tài sản số và một đơn vị cung cấp dịch vụ tiền điện tử, cả 2 đều do SEC và Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) quản lý.

Chương trình sẽ vận hành trong khuôn khổ quản lý để đảm bảo giám sát chặt chẽ và kiểm soát rủi ro, đặc biệt nhằm ngăn việc sử dụng trực tiếp tài sản số làm phương tiện thanh toán.

Chỉ du khách nước ngoài tạm thời lưu trú tại Thái Lan mới đủ điều kiện sử dụng dịch vụ.

Người tham gia phải trải qua quy trình xác minh danh tính và thẩm định khách hàng nghiêm ngặt, phù hợp với tiêu chuẩn của AMLO.

Dịch vụ này sẽ cho phép du khách đổi tài sản số sang baht và thanh toán điện tử, ví dụ như quét mã QR.

Theo ông Naphongthawat Phothikit, Giám đốc cấp cao tại Vụ Chính sách Hệ thống Thanh toán và Công nghệ Tài chính của BOT, Ngân hàng trung ương Thái Lan đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ e-money để phát triển “Tourist Wallet” dành cho du khách quốc tế.

Dịch vụ này sẽ hỗ trợ thanh toán bằng mã QR, đặc biệt cho khách đến từ các quốc gia chưa có thỏa thuận thanh toán QR xuyên biên giới. Tourist Wallet ban đầu sẽ hoạt động như một hệ thống e-money để quy đổi tiền tệ, và trong tương lai sẽ được kết nối trực tiếp với thẻ ghi nợ và tín dụng nước ngoài.

Để giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính, chẳng hạn như rửa tiền, chương trình sẽ áp dụng hạn mức giao dịch. Đối với các doanh nghiệp có máy quẹt thẻ, hạn mức chi tiêu sẽ là 500.000 baht/tháng/tài khoản.

Đối với các hộ kinh doanh nhỏ, mức trần là 50.000 baht/tháng. Các giao dịch sẽ bị cấm tại những cơ sở bị AMLO xếp loại có nguy cơ rửa tiền cao. Hơn nữa, du khách chỉ có thể rút tiền khi đóng tài khoản, chứ không được rút tiền mặt dựa trên số dư nạp vào.