Virus Nipah bùng phát tại Ấn Độ: Loạt sân bay châu Á siết kiểm soát y tế

Sau khi Ấn Độ ghi nhận 5 ca nhiễm virus Nipah tại bang West Bengal, nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á đã nhanh chóng tăng cường giám sát y tế tại các cửa khẩu hàng không nhằm ngăn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Thái Lan, Nepal và Đài Loan (Trung Quốc) sớm nâng mức cảnh báo, triển khai các biện pháp sàng lọc đối với hành khách đến từ khu vực có dịch.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cho biết nước này sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với toàn bộ các chuyến bay xuất phát từ West Bengal, bắt đầu từ 0h ngày 26/1, đồng thời linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến thực tế của dịch bệnh.

Ngay từ khâu trước chuyến bay, các hãng hàng không được yêu cầu tiến hành sàng lọc sức khỏe ban đầu tại điểm khởi hành. Hành khách có dấu hiệu cần theo dõi phải cung cấp giấy tờ y tế liên quan trước khi lên máy bay và tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn phòng dịch trong suốt hành trình.

Tại Thái Lan, các cửa ngõ hàng không trọng điểm như sân bay Suvarnabhumi, sân bay quốc tế Chiang Mai và sân bay quốc tế Mae Fah Luang - Chiang Rai đã được đặt trong tình trạng giám sát y tế tăng cường, theo Chiang Rai Times.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan phối hợp với các đơn vị vận hành sân bay mở rộng hoạt động theo dõi, bao gồm đo thân nhiệt, khai báo y tế và xét nghiệm ngẫu nhiên đối với hành khách có triệu chứng, đặc biệt là những người đến từ Ấn Độ.

Riêng tại sân bay Suvarnabhumi, các khu vực sàng lọc riêng biệt đã được bố trí, giúp nhân viên y tế nhanh chóng tách và kiểm tra các trường hợp nghi ngờ.

Còn sân bay Chiang Mai cũng khuyến khích hành khách quốc tế khai báo thông tin sức khỏe trước chuyến đi thông qua các ứng dụng điện tử nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục. Trong khi đó, sân bay Chiang Rai - cửa ngõ quan trọng của khu vực phía Bắc - cũng áp dụng quy trình kiểm soát tương tự.

Hoạt động kiểm soát virus Nipah được thực hiện tại sân bay (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Thái Lan).

Theo Independent, Thái Lan đồng thời tăng cường công tác khử khuẩn và chuẩn bị các phương án phòng dịch tại sân bay Phuket, trong bối cảnh hãng hàng không Ấn Độ Indigo đang khai thác đường bay thẳng hằng ngày giữa Kolkata và Phuket.

Tại Đài Loan, đại diện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết cơ quan này đang xem xét xếp virus Nipah vào nhóm bệnh truyền nhiễm bắt buộc khai báo loại 5 - mức cao nhất theo quy định địa phương - sau khi Ấn Độ ghi nhận ổ dịch mới, theo Focus Taiwan.

Chính phủ Nepal thì nâng mức báo động, đẩy mạnh kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế Tribhuvan và các cửa khẩu đường bộ trọng điểm giáp Ấn Độ. Các bàn kiểm dịch được thiết lập để sàng lọc triệu chứng, đồng thời các bệnh viện và điểm y tế biên giới được yêu cầu báo cáo ngay những trường hợp nghi ngờ.

Người phát ngôn Bộ Y tế và Dân số Nepal, bác sĩ Prakash Budhathoki, cho biết công tác giám sát đặc biệt được tăng cường tại các điểm biên giới thuộc tỉnh Koshi, trong bối cảnh thách thức lớn đến từ đường biên giới mở và lưu lượng người qua lại hằng ngày với bang West Bengal của Ấn Độ.