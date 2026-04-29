Thái Lan nêu thời điểm cựu Thủ tướng Thaksin được ra tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: Bloomberg).

Ủy ban xem xét tha tù trước thời hạn cấp Bộ Tư pháp Thái Lan đã chấp thuận cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được hưởng án treo. Điều này sẽ mở đường cho việc ông được trả tự do khỏi nhà tù Klong Prem Central vào ngày 11/5 mà không cần đeo vòng giám sát điện tử (EM).

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp tại Bộ Tư pháp ngày 29/4, nơi hội đồng xem xét hồ sơ tha tù của hơn 500 phạm nhân đủ điều kiện trên toàn quốc, trong đó có ông Thaksin. Ủy ban quyết định cho ông Thaksin, 76 tuổi, được tha tù mà không cần đeo vòng EM vì ông thuộc diện phạm nhân cao tuổi và mắc bệnh mãn tính.

Sau khi được trả tự do, ông Thaksin sẽ tiếp tục chịu quản chế trong 4 tháng. Bản án 1 năm của ông sẽ kết thúc vào ngày 9/9, khi ông chính thức hoàn tất quá trình thi hành án theo quy định cải huấn.

Ông Thaksin đang chấp hành án một năm tù theo phán quyết của Tòa án Tối cao. Ông đã hoàn thành thời gian tối thiểu để đủ điều kiện xin tha tù, sau khi chấp hành 2/3 bản án.

Theo các điều kiện tha tù, ông phải trình diện cán bộ quản chế trong vòng 3 ngày sau khi được thả và tiếp tục báo cáo theo yêu cầu cho đến khi hết án. Ông cũng phải cư trú tại địa chỉ đã khai báo thông qua luật sư ở Bangkok.

Quyết định cấp Bộ Tư pháp là bước cuối cùng trong quy trình xét tha tù. Trước đó, ông Thaksin đã vượt qua 2 vòng xét duyệt, trước tiên là cấp trại giam, sau đó là cấp Cục Cải huấn. Cuộc họp ngày 29/4 là bước phê duyệt cuối cùng ở cấp Bộ Tư pháp.

Trước cuộc họp, Tổng cục trưởng Cục Cải huấn Pravut Wongsinil cho biết ông Thaksin là một trong hơn 500 phạm nhân được xem xét trong đợt này.

Tòa án Tối cao đã phán quyết vào tháng 9/2025 rằng ông Thaksin phải chấp hành án 1 năm tù, sau khi xác định thời gian ông ở bệnh viện cảnh sát trước đó không được tính là thời gian thi hành án hợp pháp. Tòa cho rằng việc nằm viện kéo dài của ông không đủ điều kiện được tính là thời gian chấp hành án, và ông bắt đầu thi hành án tại nhà tù Klong Prem sau phán quyết này.

Ông Thaksin trở về Thái Lan năm 2023 sau nhiều năm sống lưu vong. Bản án ban đầu sau đó được giảm xuống còn 1 năm nhờ lệnh ân xá Hoàng gia, giúp ông đủ điều kiện xin tha tù sau khi chấp hành phần thời gian theo quy định.

Quyết định mới nhất đồng nghĩa ông Thaksin sẽ rời trại giam vào ngày 11/5, nhưng vẫn chịu sự giám sát pháp lý cho đến ngày 9/9.