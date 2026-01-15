Ông Thaksin có thể được ra tù trước hạn

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: AFP).

Theo một quan chức cấp cao của Cục Cải huấn Thái Lan, mặc dù cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra chưa thụ án đủ lâu để được nâng mức phân loại phạm nhân từ trung bình lên mức xuất sắc - điều kiện cần để được ân xá hoàng gia - nhưng ông vẫn đủ điều kiện để được xét tha tù trước thời hạn.

Ông Thaksin đang thụ án một năm tù, bắt đầu từ ngày 9/9/2025.

Cục Cải huấn Thái Lan tiến hành rà soát, phân loại phạm nhân 4 lần mỗi năm, vào các tháng 3, 4, 8 và 12, song ông Thaksin chưa thụ án đủ lâu để được nâng hạng.

Tuy nhiên, đến tháng 5, ông Thaksin sẽ chấp hành được 2/3 bản án, qua đó đủ điều kiện để được xem xét tha tù trước thời hạn.

“Đến tháng 5, ông ấy sẽ hoàn thành 8 tháng trong tổng số 12 tháng án tù, vì vậy đủ điều kiện được xét tha tù trước hạn”, nguồn tin giải thích.

Ông Thaksin giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và đối mặt với hàng loạt tội danh.

Ông sống lưu vong từ năm 2008 sau khi bị lật đổ, Dubai là một trong những nơi mà ông từng lưu lại. Vào ngày 22/8/2023, ông trở về nước và lập tức bị áp giải đến Tòa án Tối cao.

Tòa án đã phán quyết 8 năm tù đối với ông Thaksin vì 3 tội danh liên quan đến tham nhũng. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó đã giảm án cho ông xuống còn một năm. Tuy nhiên, ông Thaksin phải vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm đầu tiên thụ án.

Đến tháng 9 năm ngoái, Tòa án Tối cao Thái Lan hôm 9/9 ra phán quyết một năm tù giam đối với ông Thaksin liên quan đến vụ việc ông lưu trú kéo dài tại bệnh viện thay vì thụ án trong giai đoạn 2023-2024.