Ông Thaksin bị yêu cầu nộp thuế 540 triệu USD

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: AFP).

Ngày 17/11, Tòa án Tối cao Thái Lan đã đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm trong vụ án thuế, “buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải tuân theo lệnh của Cục Doanh thu để nộp thuế”.

Người phát ngôn tòa án Suriyan Hongvilai không cung cấp số tiền cụ thể phải nộp, cũng như lý do đằng sau phán quyết của tòa.

Một số hãng truyền thông Thái Lan đưa tin tòa án đã yêu cầu ông Thaksin nộp lại 17,6 tỷ baht (540 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt.

Năm 2006, ông Thaksin bị vướng vào các cáo buộc tham nhũng và bị bao vây bởi tranh cãi liên quan đến việc bán cổ phần trong công ty Shin Corp của ông mà không phải nộp thuế.

Cuối năm đó, ông bị lật đổ khỏi chức thủ tướng trong một cuộc đảo chính và sau đó sống lưu vong hơn một thập kỷ.

Chính trị gia 76 tuổi, một trong những người giàu nhất Thái Lan, đang thụ án tù tại Bangkok vì tham nhũng trong thời gian ông đương chức.

Gia đình Shinawatra đã bán Shin Corp cho Temasek Holdings của Singapore vào năm 2006. Thương vụ giúp gia đình Shinawatra thu về khoản lợi nhuận 1,9 tỷ USD.

Tranh cãi xoay quanh việc liệu ông Thaksin có phải nộp thuế và những ồn ào liên quan đến thương vụ hay không đã trở thành tâm điểm phản đối chính phủ của ông.

Các cuộc biểu tình dẫn đến cuộc đảo chính lật đổ ông khỏi chức vụ và kéo theo nhiều năm chia rẽ chính trị nghiêm trọng giữa những người ủng hộ và phản đối ông. Các quan chức thuế đã yêu cầu ông nộp lại khoản thuế 500 triệu USD vào năm 2017.

Ông Thaksin giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và đối mặt với hàng loạt tội danh.

Ông sống lưu vong từ năm 2008 sau khi bị lật đổ, Dubai là một trong những nơi mà ông từng lưu lại. Vào ngày 22/8/2023, ông trở về nước và lập tức bị áp giải đến Tòa án Tối cao.

Tòa án đã phán quyết 8 năm tù đối với ông Thaksin vì 3 tội danh liên quan đến tham nhũng. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó đã giảm án cho ông xuống còn một năm. Tuy nhiên, ông Thaksin phải vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm đầu tiên thụ án.

Sau một thời gian thụ án ngoài nhà tù, ông Thaksin được trả tự do từ ngày 18/2/2024. Việc ông nằm viện kéo dài đã gây nhiều tranh cãi, khi phe đối lập và dư luận cho rằng ông Thaksin được đối xử đặc biệt.

Tòa án Tối cao Thái Lan hôm 9/9 đã ra phán quyết một năm tù giam đối với ông Thaksin liên quan đến vụ việc ông lưu trú kéo dài tại bệnh viện thay vì thụ án trong giai đoạn 2023-2024.

Phán quyết được đưa ra không lâu sau khi con gái ông, bà Paetongtarn Shinawatra, bị phế truất chức thủ tướng vì vi phạm đạo đức công vụ.