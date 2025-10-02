Thái Lan cho dân chuyển tiền mua xổ số không trúng thành tiết kiệm hưu trí

Vé xổ số được bán trên đường phố Bangkok (Ảnh: Bangkok Post).

Thái Lan mô tả đây là biện pháp nhằm “hoàn lại lợi nhuận” và khuyến khích tiết kiệm trong bối cảnh dân số đang già hóa.

Ông Ekniti Nitithanprapas, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, xác nhận kế hoạch này vào ngày 1/10, cho biết ông đã chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện tiêu chí cho cơ chế vận hành. Dự án dự kiến được ra mắt trong vòng 4 tháng tới như một phần trong nhóm các sáng kiến ưu tiên của chính phủ.

Theo sáng kiến này, một phần tiền từ giá vé số điện tử không trúng sẽ tự động được chuyển vào tài khoản tiết kiệm riêng biệt.

“Chương trình "Tiết kiệm Từ Vé Số" này hiện chưa có tên chính thức, và hoàn toàn tách biệt với chương trình "Lương Hưu Từ Vé Số" của Quỹ Tiết kiệm Quốc gia (NSF)", ông Ekniti giải thích.

“Khoản tiền này sẽ được tách riêng từ giá vé và quản lý theo nguyên tắc tương tự Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện (RMF): Người gửi có thể rút tiền khi đủ 55 tuổi", ông giải thích.

Ông nói thêm rằng những người từ 56 tuổi trở lên vẫn có thể tiếp tục tiết kiệm thêm 5 năm nữa, và số tiền tích lũy có thể được dùng làm tài sản thế chấp để vay vốn, giúp người tiết kiệm có thêm tính thanh khoản.

Bộ Tài chính cũng dự định phát hành trái phiếu chính phủ lãi suất hấp dẫn 1%/tháng cho người cao tuổi và người nghỉ hưu, giúp nhà đầu tư cá nhân dễ dàng tham gia.

Ông Lavaron Sangsnit, Thư ký Thường trực Bộ Tài chính Thái Lan, nhấn mạnh rằng mục tiêu của dự án là thúc đẩy tiết kiệm, không phải khuyến khích cờ bạc.

Quan trọng hơn, chương trình chỉ áp dụng cho vé số điện tử mua qua ứng dụng “Pao Tang”, vì hạ tầng số của nền tảng này cho phép theo dõi chính xác người mua và lưu thông tin vào từng tài khoản tiết kiệm cá nhân.

Nguồn tài chính cho việc hoàn tiền tiết kiệm này sẽ được trích từ 17% doanh thu hiện do Văn phòng Xổ số Chính phủ quản lý, nằm trong quyền quyết định của Bộ trưởng Tài chính.

Ông Lavaron khẳng định các khoản tiết kiệm này sẽ được quản lý với nguyên tắc an toàn và bảo toàn vốn, khả năng cao là thông qua một cơ cấu quỹ có độ bảo mật cao.