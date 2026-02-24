Thái Lan - Campuchia đấu súng qua biên giới

Binh sĩ Thái Lan đứng gác gần hàng rào dây thép gai được dựng lên để đánh dấu biên giới với Campuchia trong một cuộc tuần tra quân sự (Ảnh: AFP).

Theo tuyên bố của quân đội Thái Lan, lực lượng Campuchia đã “bắn súng phóng lựu cỡ 40mm” gần một nhóm tuần tra của Thái Lan tại tỉnh biên giới Sisaket vào sáng 24/2, khiến Thái Lan bắn trả.

“Sau vụ việc, lực lượng Thái Lan đã đáp trả bằng cách bắn súng phóng lựu M79 về hướng phát ra tiếng súng, theo đúng quy tắc giao chiến, như một lời cảnh báo và để tự vệ”, tuyên bố của quân đội Thái Lan cho biết.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan Winthai Suvaree cho rằng “hành động của Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn” mà 2 bên đã ký kết vào cuối năm ngoái.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra bác bỏ cáo buộc quân đội Campuchia nổ súng vào binh lính Thái Lan đang tuần tra biên giới.

“Những cáo buộc này hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt và bóp méo nghiêm trọng sự thật với mục đích cố ý đánh lạc hướng dư luận và gây căng thẳng dọc biên giới Campuchia - Thái Lan”, Bộ trưởng Campuchia tuyên bố.

Ông Pheaktra tái khẳng định “cam kết kiên định” của Campuchia đối với thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 12 năm ngoái cũng như thỏa thuận ngừng bắn trước đó từ tháng 10.

“Campuchia vô cùng quan ngại rằng những cáo buộc đơn phương được đưa ra, mà không có sự xác minh, tham vấn hoặc căn cứ thực tế chung, có nguy cơ làm sai lệch tình hình thực tế và làm suy giảm lòng tin lẫn nhau”, Bộ trưởng Campuchia nhấn mạnh.

Cuộc xung đột biên giới kéo dài hàng thế kỷ giữa Thái Lan và Campuchia bắt nguồn từ tranh chấp về việc phân định đường biên giới dài 800km.

Tranh chấp đã bùng phát thành nhiều cuộc đụng độ vào năm 2025, khiến hàng chục người thiệt mạng, bao gồm cả binh lính và dân thường, khiến hơn một triệu người phải di tản vào tháng 7 và tháng 12 năm ngoái.

Vào cuối năm 2025, hai bên đã đạt thỏa thuận toàn diện nhằm ngay lập tức hạ nhiệt căng thẳng dọc theo đường biên giới chung, tái khẳng định cam kết đối với hòa bình, đối thoại và ổn định khu vực.

Lệnh ngừng bắn áp dụng đối với tất cả các loại vũ khí và nghiêm cấm rõ ràng mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường, các mục tiêu và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như các mục tiêu quân sự, tại mọi khu vực dọc theo biên giới.

Hai bên nhất trí tránh mọi hành vi nổ súng không khiêu khích, tiến quân hoặc di chuyển lực lượng về phía các vị trí của bên kia, đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn “không được vi phạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Ngoài ra, Campuchia và Thái Lan cam kết duy trì việc triển khai quân hiện tại, không tiến hành tuần tra hay di chuyển lực lượng về phía vị trí của nhau.