Mỹ có thể đã âm thầm ngăn Ukraine tấn công tầm xa vào Nga

Một tổ hợp ATACMS của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn tin của Wall Street Journal, quy trình phê duyệt cấp cao nhưng không công khai của Lầu Năm Góc đã ngăn Ukraine sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) do Mỹ sản xuất nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga kể từ cuối mùa xuân.

Cơ chế rà soát này được xây dựng bởi Thứ trưởng phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc, Elbridge Colby, nhằm giám sát việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất cũng như vũ khí châu Âu vốn phụ thuộc vào tình báo và linh kiện của Mỹ.

Ngoài quy trình rà soát cho các cuộc tấn công bằng tên lửa, một hệ thống phân loại cũng đã được đưa ra nhằm đánh giá mức độ đủ hay thiếu hụt của từng loại vũ khí trong kho dự trữ của Mỹ. Ông Colby đã giới thiệu 3 mức đỏ, vàng và xanh để hỗ trợ việc quyết định loại vũ khí nào có thể viện trợ cho Ukraine.

Quy trình mới này được cho là cũng áp dụng cho tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh do chúng phụ thuộc vào dữ liệu dẫn đường của Mỹ.

Ít nhất trong một trường hợp, Ukraine đã lên kế hoạch sử dụng ATACMS để tấn công một mục tiêu trong lãnh thổ Nga nhưng bị từ chối phê duyệt, 2 quan chức Mỹ cho hay.

Ukraine lần đầu nhận được các phiên bản ATACMS tầm ngắn vào mùa thu năm 2023. Đến mùa xuân 2024, Mỹ bắt đầu cung cấp các biến thể nâng cấp với tầm bắn lên tới 300km. Khi đó, Kiev chỉ được phép triển khai những tên lửa này nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát.

Ukraine lần cuối cùng nhận được lô ATACMS do chính quyền tiền nhiệm ở Nhà Trắng cho phép là vào mùa xuân năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói ông phản đối mạnh mẽ quyết định của chính quyền tiền nhiệm cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ để tấn công tầm xa vào Nga.

Mặc dù ông Trump gần đây khẳng định Ukraine không thể thắng Nga nếu không phản công, các quan chức Mỹ nói rằng tuyên bố này không đồng nghĩa với thay đổi chính sách.

Kiev đã đề xuất mua số vũ khí Mỹ trị giá 90 tỷ USD như một phần của gói bảo đảm an ninh, trong bối cảnh Ukraine và các đồng minh tìm cách duy trì sự quan tâm của Nhà Trắng.

Đề xuất này nhằm củng cố các bảo đảm an ninh từ Mỹ và gắn chặt nhu cầu quốc phòng của Kiev với việc thúc đẩy ngành công nghiệp Mỹ. Kế hoạch sẽ do các đồng minh châu Âu của Ukraine tài trợ, tức họ sẽ chi trả cho việc mua vũ khí từ Mỹ.