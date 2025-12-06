Tây Ban Nha nghi bùng phát dịch tả lợn do rò rỉ virus từ phòng thí nghiệm

Dịch tả lợn bùng phát ở Tây Ban Nha (Ảnh minh họa: EPA).

Chính quyền vùng Catalonia hôm 5/12 cho biết sẽ điều tra một trung tâm nghiên cứu gần Barcelona sau khi Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha nói đợt bùng phát dịch tả lợn gần đây có thể bắt nguồn từ rò rỉ phòng thí nghiệm.

Tây Ban Nha, nước sản xuất thịt heo hàng đầu Liên minh châu Âu, đang nỗ lực trấn an các đối tác thương mại sau khi 13 con lợn rừng được phát hiện dương tính với virus tả lợn ở vùng đồi ngoại ô thành phố.

Giải trình tự bộ gen tại một phòng thí nghiệm ở Madrid cho thấy chủng virus này “rất giống” với chủng lần đầu được phát hiện ở Georgia vào năm 2007 và hiện được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và phát triển vắc xin, Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha cho biết. Các ca bệnh khác ở châu Âu thuộc một nhóm di truyền khác.

Chủng “Georgia 2007” đã lan sang Armenia, Azerbaijan, Nga và Belarus và đến các quốc gia phía Đông EU vào năm 2014. Chủng này đến Trung Quốc vào năm 2018, gây thiệt hại nặng nề. Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc giảm 27% vào năm 2019.

“Việc phát hiện ra một loại virus tương tự như loại từng lưu hành ở Georgia dẫn đến không loại trừ khả năng nguồn gốc của dịch có thể nằm trong một cơ sở kiểm soát sinh học”, Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha nói.

Trước đó, các quan chức Catalonia nghi ngờ virus đã lây lan sau khi một con lợn rừng ăn phải thực phẩm nhiễm bệnh, có thể là một chiếc sandwich được mang từ nước ngoài vào bởi một tài xế xe tải.

“Báo cáo cho thấy có khả năng nguồn gốc của virus không nằm ở động vật hoặc các sản phẩm động vật từ bất kỳ quốc gia nào nơi dịch bệnh đang tồn tại”, Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha cho biết.

Cơ quan này không nêu tên bất kỳ phòng thí nghiệm nào, tuy nhiên, quan chức nông nghiệp hàng đầu của Catalonia Oscar Ordeig nói rằng chính quyền vùng sẽ mở cuộc điều tra đối với Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Động vật (Cresa) do nhà nước tài trợ.

Trung tâm này nằm cạnh Đại học Tự trị Barcelona và trong phạm vi khu vực cách ly 6km do nhà chức trách áp đặt sau đợt bùng phát. Ông Ordeig cho biết các phòng thí nghiệm khác cũng có thể bị điều tra.

Tổ chức Thế giới về Sức khỏe Động vật vào năm 2017 đã chỉ định Cresa là trung tâm nghiên cứu về các loại dịch tả lợn.

Phòng thí nghiệm này nói rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy mình là nguồn gây ra đợt bùng phát.