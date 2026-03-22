Tàu ngầm hạt nhân Anh tiến gần Iran

Tàu ngầm HMS Anson của Anh (Ảnh: Mirror).

Theo Daily Mail, tàu ngầm HMS Anson được trang bị tên lửa Tomahawk Block IV và ngư lôi Spearfish của Anh đã rời Perth hồi đầu tháng và di chuyển khoảng 8.850km tới biển Ả rập.

Bài báo cho biết tàu ngầm này định kỳ nổi lên để liên lạc với Bộ chỉ huy tác chiến liên quân thường trực của Anh tại Northwood, nơi mọi lệnh phóng sẽ được Thủ tướng phê duyệt và truyền đạt bởi chỉ huy tác chiến liên quân.

Bộ Quốc phòng Anh chưa bình luận về thông tin triển khai trên.

HMS Anson là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh. Con tàu được đánh giá là một trong những tàu ngầm hiện đại nhất châu Âu hiện nay.

Tàu sử dụng lò phản ứng hạt nhân cho phép hoạt động gần như không giới hạn về tầm xa, chỉ phụ thuộc vào nhu yếu phẩm cho thủy thủ đoàn khoảng 98 người.

Về hỏa lực, HMS Anson được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn hơn 1.600km, đủ khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trên đất liền, cùng với ngư lôi hạng nặng Spearfish để tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi đối phương.

Nhờ thiết kế tàng hình và hệ thống sonar tiên tiến, HMS Anson có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, săn ngầm, hộ tống biên đội tàu sân bay cũng như tham gia các chiến dịch răn đe.

Việc triển khai HMS Anson diễn ra sau khi Văn phòng Thủ tướng Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để tiến hành tấn công nhằm vào các mục tiêu Iran đe dọa eo biển Hormuz.

Anh, một đồng minh của Mỹ, đến nay vẫn khá dè dặt với ý tưởng tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Điều này khiến Tổng thống Trump nhiều lần công khai chỉ trích. Ông cho rằng phản ứng của Anh là "rất muộn" và "lẽ ra họ phải hành động nhanh hơn nhiều" khi Mỹ đề nghị các đồng minh hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz được coi là tuyến đường vận chuyển huyết mạch đối với năng lượng toàn cầu. Eo biển này là tuyến hàng hải duy nhất dẫn ra khỏi vùng Vịnh và là con đường vận chuyển khoảng 1/4 lượng khí tự nhiên hóa lỏng và thương mại đường biển toàn cầu. Hoạt động hàng hải tại đây bị giới hạn trong 2 làn rộng khoảng 3,2km mỗi làn, một cho tàu đi ra và một cho tàu đi vào.

Iran đã gần như phong tỏa eo biển này sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran từ cuối tháng trước. Hơn 1.000 tàu hàng, chủ yếu là tàu chở dầu và khí đốt, đã bị chặn không thể đi qua eo biển kể từ khi chiến tranh nổ ra, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng.

Đến nay khoảng 20 quốc gia cho biết sẵn sàng tham gia vào nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, đảm bảo an ninh ở tuyến đường huyết mạch này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social: “Nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm chính xác này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất trước”.

Đáp lại, Iran tuyên bố nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị tấn công, toàn bộ các cơ sở năng lượng của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu.

Iran cũng nêu rõ, Iran sẽ mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz khi Mỹ và Israel ngừng tấn công,