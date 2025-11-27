Tàu hỏa lao vào nhóm công nhân đường sắt ở Trung Quốc, 11 người chết

Nhà ga nơi xảy ra tai nạn (Ảnh: SCMP).

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra sáng nay 27/11 khi đoàn tàu thử nghiệm số 55537, được sử dụng để kiểm tra thiết bị chống động đất, đã va chạm với các công nhân xây dựng đi vào đường ray ở một khúc cua tại ga La Dương Trấn ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Bản tin của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, chính quyền địa phương và ngành đường sắt đã lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp để triển khai công tác cứu hộ sau vụ việc.

Hoạt động tại nhà ga đã được nối lại, và những người bị thương đang được điều trị.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, cơ quan đường sắt của Côn Minh bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình họ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.