Đại sứ Trung Quốc ca ngợi thành tựu phát triển của Việt Nam

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 28/8 (Ảnh: Thành Đạt).

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội vào ngày 28/8, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày 2/9/1945, khi dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra hành trình mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

“Đây là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam”, Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh.

Đại sứ Hà Vĩ nhắc lại rằng, là quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Trung Quốc đã dành sự giúp đỡ chân thành và vô tư cho sự nghiệp xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam, tạo dựng tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, đây là “tài sản quý báu cần được kế thừa, gìn giữ và phát huy”.

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định, chặng đường 80 năm qua của Việt Nam vừa là bản hùng ca kiên cường từ độc lập dân tộc đến phồn vinh đất nước, vừa là hành trình không ngừng phát triển để chứng minh sức sống mãnh liệt và sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đại sứ Hà Vĩ cho rằng, thành công của Việt Nam không chỉ thể hiện qua những thành tựu to lớn được thế giới ghi nhận, mà còn ở việc tìm ra con đường phát triển xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, điều khiến ông ấn tượng sâu sắc là từ nửa cuối năm 2024 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh chính trị to lớn, dẫn dắt toàn dân đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tập trung vào 4 nghị quyết trụ cột về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng thực thi pháp luật, kinh tế tư nhân, “đạt được những thành tựu chưa từng có”.

Đại sứ Hà Vĩ tin tưởng rằng, Việt Nam nhất định sẽ tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước tiến bước vững chắc vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đóng góp to lớn hơn nữa cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Thời kỳ vàng của quan hệ Việt - Trung

Đại sứ Hà Vĩ nhắc lại rằng, vào tháng 12/2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã nhất trí đưa ra quyết sách chính trị quan trọng, trên cơ sở làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định, điều này đánh dấu quan hệ hai Đảng, hai nước bước vào một “thời kỳ vàng” mới, đem lại động lực mới cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước, đồng thời tiếp thêm động lực tích cực cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, trong tương lai, hợp tác song phương sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực.

Về chính trị, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, coi đây là nền tảng chính trị vững chắc nhất để phát triển quan hệ song phương. Hai bên sẽ tiếp tục kiên định bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Về hợp tác thực chất, những năm gần đây, hợp tác thực chất giữa hai nước bước vào giai đoạn “tăng tốc, nâng tầm”. Việt Nam và Trung Quốc có điều kiện thuận lợi, triển vọng rộng mở trong việc tăng cường hỗ trợ sản xuất, nâng cao hiệu quả thương mại đầu tư, thúc đẩy hợp tác công nghệ cao.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, Việt Nam có thể chế chính trị và con đường phát triển tương đồng với Trung Quốc, có thể thu hút nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư. Chuỗi sản xuất cung ứng của hai bên gắn kết sâu rộng, từ đó thúc đẩy nhiều ngành công nghiệp khác cùng phát triển.

Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất của nông sản và thủy sản Việt Nam, trong đó có các mặt hàng phổ biến như vải thiều, dừa tươi, sầu riêng. Các mặt hàng này vừa làm phong phú bàn ăn của người tiêu dùng Trung Quốc, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân Việt Nam.

Về giao lưu nhân văn, năm nay kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng lớn của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đối với việc tăng cường mối quan hệ gần gũi giữa nhân dân hai nước.

Trong năm nay, hai bên sẽ hướng tới mục tiêu “củng cố nền tảng lòng dân vững chắc hơn”, thúc đẩy du lịch xuyên biên giới, tăng cường tuyên truyền hữu nghị Việt - Trung, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thanh niên và xây dựng thêm nhiều hoạt động giao lưu nhân văn gần gũi.

Đại sứ Hà Vĩ tin tưởng rằng, thông qua các hoạt động này, hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy “kết nối trái tim” trên nền tảng “kết nối cứng” và “kết nối mềm”, củng cố vững chắc mối quan hệ giao lưu nhân dân, từ đó tạo nền tảng cho quan hệ song phương phát triển lâu dài.