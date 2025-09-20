Tấn công mạng gây gián đoạn ở một loạt sân bay lớn của châu Âu

Sân bay Heathrow ở London, Anh (Ảnh: Aviation).

Theo thông báo ngày 20/9 của sân bay Brussels, vụ tấn công đã khiến các hệ thống tự động ngừng hoạt động, buộc phải chuyển sang làm thủ tục và lên máy bay thủ công, dẫn đến tình trạng chậm và hủy chuyến tại một số sân bay lớn của châu Âu, trong đó có Heathrow (Anh), Brussels (Bỉ) và Berlin (Đức).

“Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch bay và rất tiếc sẽ gây ra tình trạng chậm trễ và hủy chuyến. Nhà cung cấp dịch vụ đang tích cực khắc phục sự cố và cố gắng giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể”, sân bay thông báo trên website.

Heathrow cũng cảnh báo về tình trạng chậm trễ do “sự cố kỹ thuật” tại một nhà cung cấp bên thứ ba.

Hành khách có chuyến bay vào ngày 20/9 được các sân bay bị ảnh hưởng khuyến nghị xác nhận tình trạng chuyến bay với hãng hàng không trước khi đến sân bay.

“Do sự cố kỹ thuật tại một nhà cung cấp hệ thống hoạt động trên khắp châu Âu, thời gian chờ làm thủ tục kéo dài hơn. Chúng tôi đang nỗ lực tìm giải pháp nhanh chóng”, sân bay Berlin thông báo.

Trong khi đó, sân bay Frankfurt (Đức) cho biết họ không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công này.