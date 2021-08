Taliban chiếm dinh tổng thống Afghanistan, sẵn sàng tiếp quản quyền lực

Dân trí Các tay súng của Taliban đã chiếm quyền kiểm soát dinh tổng thống Afghanistan không lâu sau khi tiến vào Kabul, trong khi Tổng thống Ashraf Ghani được cho đã rời khỏi đất nước.

Tổng thống Afghanistan lên máy bay rời khỏi đất nước

Taliban chiếm dinh tổng thống Afghanistan

Guardian dẫn lời các thủ lĩnh Taliban ngày 15/8 cho biết, lực lượng này đã chiếm dinh tổng thống Afghanistan ở thủ đô Kabul. Tuy nhiên, theo Reuters, hiện chưa có xác nhận từ những quan chức còn lại của chính phủ Afghanistan về diễn biến này.

Lực lượng Taliban hôm nay đã tiến sâu vào Kabul sau khi bao vây tất cả các cửa ngõ thủ đô. Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, các tay súng của lực lượng này đã tiến vào Kabul để "đảm bảo vấn đề luật pháp và trật tự" khi các lực lượng an ninh Afghanistan "tháo chạy".

Ban đầu, các nguồn tin cho biết, các tay súng Taliban cam kết sẽ không tấn công vào thủ đô, thay vào đó, đại diện của lực lượng này sẽ đến dinh tổng thống để đàm phán với chính quyền của Tổng thống Ghani về kế hoạch chuyển giao quyền lực. Mặc dù vậy, kế hoạch dường như đã thay đổi.

Truyền thông địa phương dẫn lời ông Abdullah Abdullah, người đứng đầu Ủy ban Hòa giải Quốc gia Afghanistan cho biết, Tổng thống Ghani đã từ chức và rời khỏi đất nước. Ông Ghani được cho là đã lên máy bay rời Kabul vào hôm nay để đến Tajikistan trước khi đến một nước khác.

Tình hình Kabul xấu đi rất nhanh

Taliban nhanh chóng kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, tình hình an ninh ở thủ đô Kabul đang "chuyển biến xấu rất nhanh, bao gồm cả tình hình ở sân bay". Các nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan nói rằng, một vụ hỏa hoạn đã bùng lên ở sân bay thủ đô Kabul, song hiện chưa rõ nguyên nhân. Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Sân bay là con đường duy nhất rời Kabul vào thời điểm này khi tất cả các lối ra vào thủ đô đều bị Taliban chiếm giữ. Do vậy, tình trạng tắc nghẽn, chen lấn đã xảy ra ở các tuyến đường gần sân bay Kabul hôm nay.

Trong lúc nhiều người tìm cách sơ tán khỏi Kabul, nhiều người dân ở Kabul cũng đổ xô tới rút tiền khỏi ngân hàng do lo ngại bất ổn.

Tại Kabul và khu vực ngoại thành cũng xảy ra một số vụ nổ súng, giao tranh. Bệnh viện Kabul cho biết, họ đã tiếp nhận hơn 40 người bị thương trong các cuộc đụng độ ở ngoại thành. Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Abdul Sattar Mirzakwal đã ban bố lệnh giới nghiêm với hy vọng ngăn chặn các vụ đụng độ.

Về phần mình, trong các thông báo trên Twitter, cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết, ông cùng với trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Abdullah Abdullah và một số thành viên khác đang thành lập một hội đồng điều phối để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn, giảm thiểu thiệt hại cho người dân và xử lý các vấn đề liên quan đến hòa đàm. Hiện chưa rõ đây có phải là một bước đi nhằm tiến tới thành lập một chính phủ lâm thời hay nhằm chuyển giao quyền lực cho Taliban.

Trước đó, một đại diện của Taliban cho biết, lực lượng này sẽ đàm phán để thành lập một chính phủ chuyển tiếp do cựu lãnh đạo Bộ Nội vụ, cựu đại sứ Afghanistan tại Đức, ông Ali Ahmad Jalali, đứng đầu. Tuy vậy, theo nguồn tin của Sputnik, hiện tại, Taliban được cho là muốn một sự chuyển giao quyền lực hoàn toàn mà không cần thiết lập một chính phủ chuyển tiếp ở Afghanistan.

Minh Phương

Theo Guardian, Sputnik