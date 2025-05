Sức mạnh quân sự tổng thể của Ấn Độ được đánh giá là nhỉnh hơn so với Pakistan (Ảnh minh họa: NBT).

Sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại Pahalgam khiến 26 thường dân và du khách thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được cho là đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang xác định phương thức, mục tiêu và thời điểm phản ứng của Ấn Độ.

Vụ việc này đã làm leo thang căng thẳng giữa hai nước láng giềng. Ấn Độ đã thực hiện các hành động nghiêm ngặt sau đó, bao gồm đình chỉ Hiệp ước Indus Waters, đóng cửa đồn biên phòng Attari, thu hồi thị thực cho công dân Pakistan và cắt giảm nhân viên ngoại giao tại các phái bộ của Pakistan.

Pakistan đã phản ứng bằng cách tạm dừng Thỏa thuận Simla, tiến hành thử tên lửa dọc theo bờ biển của mình, đồng thời dừng các dịch vụ thương mại và thị thực với Ấn Độ. Tình hình vẫn bất ổn, với cả hai quân đội đều trong tình trạng báo động cao và nguy cơ leo thang là đáng kể.

Với việc cả hai quân đội đều trong tình trạng báo động cao, các nhà phân tích quốc phòng đã cảnh báo rằng bất kỳ bước đi sai lầm hoặc tính toán thiếu chín chắn nào cũng có thể đẩy tình hình vào xung đột quy mô lớn. Dù vậy, cộng đồng quốc tế đều tin rằng giới lãnh đạo cấp cao Ấn Độ và Pakistan sẽ giữ được cái "đầu lạnh", không để xảy ra tình huống xấu nhất.

Sau đây là so sánh về năng lực quân sự của cả hai quốc gia.

Quân số và ngân sách

Ấn Độ hiện xếp thứ 4 trong Bảng xếp hạng Chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2025, trong khi Pakistan ở vị trí thứ 12.

Ấn Độ duy trì khoảng 1,46 triệu quân nhân tại ngũ, với thêm 1,15 triệu binh sĩ dự bị. Quân số thường trực của Pakistan là 654.000 người, được hỗ trợ bởi 500.000 nhân viên bán quân sự.

Ấn Độ cũng có ngân sách quốc phòng lớn hơn, khoảng 79 tỷ USD (6,81 nghìn tỷ rupee) cho năm tài chính 2026, đánh dấu mức tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, ước tính phân bổ quốc phòng của Pakistan cho cùng năm tài chính là 7,6 tỷ USD (2,28 nghìn tỷ rupee), phản ánh khoảng cách đáng kể, tác động đến năng lực hoạt động và hiện đại hóa.

Sức mạnh xe tăng và xe bọc thép: Ưu thế của Ấn Độ trên mặt đất

Lực lượng tăng thiết giáp của Ấn Độ có hơn 4.200 xe tăng, trong đó gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 Bhishma do Nga chế tạo và các biến thể Arjun nội địa, còn Pakistan có khoảng 2.627 xe tăng.

Đội xe bọc thép gồm 148.594 chiếc của Ấn Độ cũng gấp 3 lần Pakistan, cho thấy lợi thế rõ ràng trong chiến đấu trên bộ bằng cơ giới.

Xe tăng T-90 Bhishma của Ấn Độ (Ảnh: India Today).

Sức mạnh không quân

Ấn Độ vận hành 2.229 máy bay quân sự, bao gồm 513 máy bay chiến đấu như Rafale, Su-30MKI và Tejas. Với 1.399 máy bay các loại và 328 chiến đấu cơ, Pakistan thua kém đáng kể về cả số lượng và năng lực.

Ấn Độ cũng có lợi thế về trực thăng và máy bay tiếp nhiên liệu trên không, với 899 trực thăng so với 373 của Pakistan, cũng như 6 máy bay tiếp dầu trên không so với 4 của Pakistan.

Mặc dù có quy mô nhỏ hơn, lực lượng không quân Pakistan vận hành các máy bay tương đối hiện đại như chiến đấu cơ JF-17 Thunder và F-16. Tuy nhiên, Pakistan sở hữu nhiều máy bay huấn luyện quân sự hơn, 565 chiếc so với 351 của Ấn Độ, giúp tăng cường khả năng huấn luyện của mình.

Sức mạnh hải quân

Hạm đội hải quân của Ấn Độ có 293 tàu, đứng thứ 6 trên toàn cầu. Kho vũ khí của họ bao gồm 2 tàu sân bay - INS Vikramaditya và INS Vikrant - 13 tàu khu trục và 18 tàu ngầm. Sức mạnh hải quân này đảm bảo sự thống trị bền vững trên biển của Ấn Độ và mở rộng phạm vi hoạt động ở Ấn Độ Dương cũng như vượt ra ngoài vùng biển khu vực, đủ điều kiện trở thành lực lượng hải quân biển xanh.

Ngược lại, hải quân Pakistan vận hành 121 tàu mà không có tàu sân bay hay tàu khu trục nào, và duy trì một hạm đội tàu ngầm gồm 8 chiếc. Phạm vi hoạt động hạn chế của họ dọc theo Biển Ả rập khiến họ được xếp vào loại hải quân nước màu xanh lục, chủ yếu giới hạn ở phòng thủ ven bờ.

Tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ (Ảnh: X).

Năng lực hạt nhân và tên lửa

Cả hai quốc gia đều sở hữu vũ khí hạt nhân và hệ thống phóng. Tên lửa Agni-V của Ấn Độ, có tầm bắn vượt quá 5.200km, và đang phát triển phiên bản Agni-VI vượt trội hơn nhằm nâng cao khả năng răn đe.

Tên lửa tầm xa nhất của Pakistan, Shaheen-III, có tầm bắn khoảng 2.750km. Các báo cáo cho thấy những nỗ lực đang được tiến hành để mở rộng tầm bắn của nó vượt quá 3.000km, được cho là với sự hỗ trợ kỹ thuật từ một số quốc gia thân thiết.

Lợi thế nhân khẩu học: Dân số trẻ và lực lượng dự bị lớn hơn của Ấn Độ

Ấn Độ có lợi thế nhân khẩu học, với gần 24 triệu người đến tuổi nhập ngũ hàng năm so với 4,8 triệu người của Pakistan. Lực lượng thanh niên này cung cấp cho Ấn Độ một nhóm tuyển dụng rộng hơn và bền vững hơn. Lực lượng bán quân sự gồm 2,5 triệu người của Ấn Độ càng tăng cường khả năng an ninh nội bộ và quản lý biên giới nước này.

Tài nguyên quốc gia

Dự trữ tài nguyên thiên nhiên phong phú góp phần tạo nên sức mạnh tổng thể của Ấn Độ. Họ đứng thứ 23 về sản lượng dầu toàn cầu với 795.000 thùng mỗi ngày, so với 101.000 thùng mỗi ngày của Pakistan, cho thấy sự chênh lệch đáng kể.

Ấn Độ cũng có 4,6 tỷ thùng dự trữ dầu đã được chứng minh, so với 540 triệu thùng của Pakistan. Hơn nữa, Ấn Độ sản xuất một lượng lớn than (985 triệu tấn mỗi năm), so với sản lượng khiêm tốn của Pakistan là 12 triệu tấn.

Lĩnh vực hậu cần

Về mặt hậu cần, Ấn Độ được trang bị rất tốt, với 311 sân bay đang hoạt động, so với 116 sân bay của Pakistan. Ấn Độ cũng có 56 cảng lớn và nhà ga thương mại, trong khi Pakistan chỉ có 3, hạn chế đáng kể chuỗi cung ứng hải quân của họ.

Mạng lưới đường bộ của Ấn Độ trải dài 6,37 triệu km, so với 264.000km của Pakistan, đảm bảo huy động quân đội và vật tư hiệu quả. Năng lực cơ sở hạ tầng này mang lại cho Ấn Độ một lợi thế quan trọng trong việc duy trì các nỗ lực chiến tranh lâu dài.

Tiêm kích F-16 của Không quân Pakistan tại một sân bay (Ảnh: Defencetalk).

Vị trí địa lý

Pakistan nắm giữ một số lợi thế về mặt địa lý do các tuyến tiếp tế nội bộ ngắn hơn và trấn giữ các vị trí chiến lược trong khu vực, chẳng hạn như quyền kiểm soát Biển Ả rập và nằm gần Afghanistan.

Tuy nhiên, quy mô tổng thể và đường bờ biển dài 7.000km của Ấn Độ, so với 1.046km của Pakistan, mang lại cho họ đòn bẩy địa chính trị lớn hơn và khả năng tiếp cận các tuyến thương mại toàn cầu.