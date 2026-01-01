"Số phận" thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong năm 2026

Lực lượng Ukraine và Nga vẫn giao tranh tại các khu vực trên tiền tuyến (Ảnh: RT).

Các cuộc thảo luận gần đây về kế hoạch hòa bình đã tạo ra ấn tượng rằng cuộc chiến Nga - Ukraine có thể sớm kết thúc. Tuy nhiên, những khác biệt dường như không thể dung hòa giữa Ukraine và Nga, cùng với việc Điện Kremlin tiếp tục theo đuổi các yêu cầu mang tính tối đa, cho thấy các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2026 thay vì mang lại một nền hòa bình bền vững.

Tiến triển nhưng chưa có hồi kết

Ngày 28/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, và cả hai nhà lãnh đạo đều tuyên bố rằng họ gần như đã đạt được sự đồng thuận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine.

Có dấu hiệu cho thấy sự tiến triển trong việc điều chỉnh lập trường của các bên. Các nhà lãnh đạo Ukraine và Mỹ đều thống nhất về sự cần thiết của các bảo đảm an ninh dài hạn từ Washington, đồng thời các cuộc thảo luận cũng tiến xa hơn về thứ tự triển khai các nội dung khác nhau của kế hoạch hòa bình, cũng như về một kế hoạch thịnh vượng nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc.

Tuy nhiên, những vấn đề phức tạp nhất vẫn chưa được giải quyết. Nếu không có sự thay đổi lập trường từ cả hai phía, các cuộc đàm phán nhiều khả năng sẽ trì hoãn bất kỳ triển vọng nào về việc hiện thực hóa một kế hoạch hòa bình trong những tháng tới, thậm chí có thể kéo dài sang năm tiếp theo.

Lãnh thổ là điểm bế tắc chính

Điện Kremlin tiếp tục theo đuổi các yêu cầu tối đa của mình, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, rằng điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc thảo luận nào về ngừng bắn là Ukraine phải rút hoàn toàn quân đội khỏi vùng Donbass ở miền Đông, gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk.

Ngày 29/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định rằng Nga yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Donbass vượt ra ngoài ranh giới hành chính của khu vực này, bao gồm cả những vùng lãnh thổ mà Nga chưa kiểm soát được trong gần 4 năm xung đột. Đây vẫn là điều kiện tiên quyết của Điện Kremlin cho một lệnh ngừng bắn.

Hiện nay, Nga kiểm soát gần 2/3 vùng Donetsk, trong khi Ukraine vẫn duy trì sự hiện diện tại khu vực này và các công sự phòng thủ được xây dựng từ năm 2014. Việc từ bỏ các vùng lãnh thổ còn lại ở Donbass sẽ khiến Ukraine dễ bị tấn công trở lại từ nhiều hướng, nếu Nga tái phát động chiến dịch quân sự sau lệnh ngừng bắn.

Về phía mình, giới lãnh đạo Ukraine nhiều lần tuyên bố việc từ bỏ lãnh thổ là không thể thương lượng, đồng thời nhất quán khẳng định mọi quyết định về lãnh thổ phải được hợp pháp hóa thông qua các biện pháp hiến định, chẳng hạn trưng cầu dân ý.

Tổng thống Zelensky bác bỏ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào bị áp đặt bằng vũ lực và khẳng định các quyết định về lãnh thổ phải tôn trọng chủ quyền và pháp luật của Ukraine. Đây là những lập trường đối lập hoàn toàn, chứ không phải là bất đồng kỹ thuật, khiến dư địa thỏa hiệp gần như không tồn tại.

Bản đồ Ukraine (Ảnh: BBC).

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia: Rủi ro của việc kiểm soát chung

Quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tiếp tục là một trở ngại lớn khác trong các cuộc thảo luận hòa bình. Các đề xuất về việc các bên cùng quản lý nhà máy này được cho là không khả thi, vì chúng sẽ hợp pháp hóa việc chiếm giữ cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu và tạo ra một chuỗi quyền lực bị chia tách.

Các nhà máy điện hạt nhân đòi hỏi một cơ quan quản lý có chủ quyền duy nhất với quyền tiếp cận đầy đủ, trong khi dưới sự kiểm soát, Nga đã đưa lực lượng quân sự và nhân sự của tập đoàn năng lượng Rosatom vào bên trong nhà máy. Bất kỳ mô hình kiểm soát chung nào cũng có nguy cơ làm giảm trách nhiệm và làm suy yếu các chuẩn mực an toàn hạt nhân quốc tế.

Rủi ro còn gia tăng hơn nữa với các đề xuất của Nga về việc tái khởi động các lò phản ứng. Cả 6 lò phản ứng đang ở trạng thái “ngừng lạnh”, giúp duy trì khoảng thời gian phản ứng dài hơn trong trường hợp khẩn cấp. Việc khởi động lại dù chỉ một lò phản ứng cũng sẽ rút ngắn khoảng thời gian này xuống chỉ còn vài giờ, một rủi ro lớn trong khu vực chiến sự với các cuộc pháo kích và nguồn cung điện không ổn định.

Bảo đảm an ninh: Lời hứa và thực thi

Về các bảo đảm an ninh, hiện có khoảng cách rõ rệt giữa những tuyên bố chính trị gần đây và việc triển khai trên thực tế. Tổng thống Trump đã đề xuất các bảo đảm kéo dài 15 năm, với khả năng gia hạn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh cần một thời hạn dài hơn (30-50 năm) cùng với các cơ chế thực thi cụ thể, có thể bao gồm sự hiện diện của quân đội nước ngoài.

Trong tháng 12, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ sẵn sàng dẫn đầu một “lực lượng đa quốc gia” tại Ukraine như một phần của đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và 8 quốc gia châu Âu khác cho biết binh sĩ từ một “liên minh tự nguyện”, với sự hỗ trợ của Mỹ, có thể được triển khai tại Ukraine để bảo đảm việc thực thi các biện pháp an ninh.

Các đại diện Nga, trong đó có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, đã bác bỏ ý tưởng triển khai bất kỳ lực lượng nước ngoài nào tại Ukraine và nhấn mạnh Nga sẽ coi đó là các mục tiêu quân sự hợp pháp.

Điện Kremlin vẫn duy trì lập trường cứng rắn, không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến kế hoạch hòa bình. Mặc dù phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại, Nga chưa cho thấy sự sẵn sàng trong việc thỏa hiệp về những vấn đề cốt lõi nhất của kế hoạch hòa bình. Thay vào đó, Điện Kremlin tiếp tục theo đuổi các mục tiêu tối đa, công khai tuyên bố ý định đạt được những mục tiêu này bằng biện pháp quân sự hoặc ngoại giao.