Số người trên 100 tuổi ở Nhật Bản cao kỷ lục

Dân số Nhật Bản trở nên già hóa trong những năm qua (Ảnh: Reuters).

Số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục gần 100.000 người, trong đó gần 90% là phụ nữ, theo dữ liệu của Bộ Y tế công bố ngày 12/9.

Những con số này làm nổi bật cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang tác động tới nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới khi dân số vừa già đi vừa suy giảm.

Tính đến ngày 1/9, Nhật Bản có 99.763 người từ 100 tuổi trở lên, tăng 4.644 người so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 88% là phụ nữ, theo dữ liệu của Bộ Y tế.

Người cao tuổi nhất Nhật Bản hiện nay là bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi, sống tại vùng Nara gần Kyoto.

Theo Bộ Y tế, bà từng làm việc tích cực sau tuổi 80 với tư cách bác sĩ sản phụ khoa và bác sĩ đa khoa. Bà Kagawa cho biết: “Việc đi lại nhiều khi thăm khám tại nhà đã rèn đôi chân khỏe, chính là nguồn sức sống hiện tại của tôi".

Hiện bà vẫn còn thị lực tốt, dành thời gian trong ngày để xem TV, đọc báo và luyện thư pháp.

Người cao tuổi nhất thế giới là cụ bà người Anh Ethel Caterham, 116 tuổi, nhận danh hiệu này vài tháng trước sau khi nữ tu người Brazil Inah Canabarro Lucas qua đời.

Nhật Bản đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dân số ngày càng nghiêm trọng, khi số người cao tuổi tăng mạnh khiến chi phí y tế và phúc lợi gia tăng, trong khi lực lượng lao động ngày càng thu hẹp.

Dữ liệu chính thức công bố hồi tháng 8 cho thấy dân số mang quốc tịch Nhật giảm kỷ lục hơn 900.000 người trong năm 2024.

Giới chức Nhật Bản từng gọi đây là một “tình trạng khẩn cấp thầm lặng”, cam kết đưa ra các biện pháp thân thiện với gia đình như giờ làm việc linh hoạt và miễn phí dịch vụ giữ trẻ nhằm đảo ngược xu thế. Tuy nhiên, những nỗ lực của chính phủ nhằm làm chậm lại quá trình suy giảm và già hóa dân số đến nay vẫn chưa mang lại kết quả đáng kể.