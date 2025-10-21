Người dân Campuchia đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng của "ông trùm" Chen Zhi

Prince Bank, một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Campuchia, đang đối mặt làn sóng rút tiền ồ ạt từ khách hàng. Ngân hàng này nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn Prince Holding của tỷ phú Chen Zhi - người đang bị truy tố với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

Niềm tin của công chúng Campuchia vào Prince Bank suy giảm sau khi Mỹ và Anh ngày 14/10 công bố lệnh trừng phạt chung với Chen Zhi và đế chế Prince Holding với cáo buộc liên quan mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo nạn nhân trên khắp thế giới và bóc lột người lao động bị buôn bán trên khắp Đông Nam Á.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng tịch thu 127.271 bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD của Chen Zi. Nếu bị kết án tại Mỹ, Chen Zi có thể phải ngồi tù tới 40 năm. Tỷ phú này đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Mỹ thông báo quyết định truy tố.

Hàng loạt khách hàng bắt đầu rút tiền mặt do lo ngại Prince Bank rơi vào tình trạng bất ổn tài chính. Theo Kiri Post, người dân càng phẫn nộ và hoảng loạn khi website và ứng dụng của Prince Bank đều không thể truy cập.

Phản hồi về thông tin này, Prince Bank thừa nhận ứng dụng điện thoại và website của họ ngừng hoạt động tạm thời do "gián đoạn dịch vụ từ bên thứ ba". Sau khi dịch vụ của ngân hàng hoạt động trở lại, nhiều khách hàng tìm cách chuyển tiền khỏi Prince Bank, nhưng không thành công.

Ngân hàng hối thúc khách hàng kiên nhẫn, đảm bảo dịch vụ của họ vẫn hoạt động bình thường, nhưng nhanh chóng nhận về hàng loạt lời phàn nàn của người dân.

Theo Chosun Daily, từ sáng sớm ngày 17/10, nhiều khách hàng đã xếp hàng chờ rút tiền bên ngoài trụ sở Prince Bank tại Phnom Penh, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Một số chi nhánh của Prince Bank đã phải tạm ngừng giao dịch do thiếu thanh khoản.

Tỷ phú Chen Zhi (Ảnh: Prince Holding).

Prince Bank sau đó đăng tải thông báo, cho biết hội đồng quản trị ngân hàng đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Prince Bank đảm bảo ngân hàng vẫn hoạt động ổn định, tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức và quy định của Ngân hàng Quốc gia Campuchia cùng khung pháp lý của Campuchia với tổ chức tài chính được cấp phép.

Theo Prince Bank, ngân hàng vẫn duy trì đầy đủ vốn và năng lực tài chính, cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tiền gửi của khách hàng, tiếp tục hỗ trợ nhân viên và triển khai các biện pháp minh bạch nhằm bảo vệ uy tín tổ chức.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia khẳng định toàn bộ các tổ chức ngân hàng và tài chính ở Campuchia đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn tài chính và có đủ thanh khoản để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng.

"Với Prince Bank, giới chức Campuchia đang triển khai giám sát và điều tra thận trọng nhằm bảo đảm ngân hàng tuân thủ đúng pháp luật Campuchia", thông báo nêu rõ. "Ngân hàng Quốc gia Campuchia đang áp dụng các biện pháp cần thiết để tài khoản tại Prince Bank hoạt động bình thường, đồng thời bảo đảm an toàn cho toàn bộ tiền gửi của khách hàng".

Trước khi trở thành tâm điểm của một vụ án hình sự xuyên quốc gia, Chen Zhi, doanh nhân gốc Trung Quốc mang 2 quốc tịch Anh và Campuchia, là một biểu tượng của sự thành công tại Campuchia. Ở tuổi 37, ông là nhà sáng lập và Chủ tịch Prince Holding Group, một tập đoàn đa ngành được thành lập vào năm 2015 và nhanh chóng vươn lên thành một thế lực kinh tế hùng mạnh.

Prince Group không chỉ là một cái tên mà là một đế chế kinh doanh thực sự, với danh mục đầu tư trị giá hơn 2 tỷ USD chỉ riêng trong lĩnh vực bất động sản tại Campuchia. Các dự án của tập đoàn phủ sóng khắp nơi, nổi bật nhất là trung tâm thương mại Prince Plaza sầm uất tại thủ đô Phnom Penh.

Hoạt động của tập đoàn này trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ bất động sản, dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng, với các đơn vị chủ chốt như Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group và Prince Bank.