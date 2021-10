Singapore có ca AY.4.2 đầu tiên, Bắc Kinh hủy hàng trăm chuyến bay vì dịch

Dân trí Singapore đã ghi nhận ca nhiễm AY.4.2, biến thể phụ của chủng Delta, đầu tiên, trong khi Trung Quốc hủy hàng trăm chuyến bay vì Covid-19.

Singapore đã tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19 cho khoảng 80% dân số (Ảnh: Straits Times).

Bộ Y tế Singapore thông báo, một người nhập cảnh vào nước này đã nhiễm Delta Plus, một biến thể phụ của chủng Delta, hay còn gọi là AY.4.2 vào ngày 26/10.

Theo Bộ Y tế Singapore, hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng AY.4.2 từ ca nhập cảnh trên đã lây lan ra cộng đồng.

"Trong khi các tác động của biến chủng mới vẫn đang được nghiên cứu, AY.4.2 được cho là tương tự các biến thể phụ khác của chủng Delta khác về khả năng lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng của bệnh", cơ quan y tế Singapore cho biết thêm.

AFP dẫn báo cáo tuần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, Delta Plus đã được phát hiện ở ít nhất 42 quốc gia. WHO đang theo dõi chặt chẽ để xác định liệu biến thể này có dễ lây lan hơn và dễ né miễn dịch hơn so với chủng gốc của virus SARS-CoV-2 hay không.

Biến thể AY.4.2 được phát hiện lần đầu tại Anh. Đến nay, Anh vẫn là nước chiếm phần lớn số ca nhiễm AY.4.2, khoảng 93% tổng số ca nhiễm AY.4.2 trên thế giới. Tuy nhiên, AY.4.2 hiện chỉ chiếm khoảng 6% tổng số ca nhiễm chủng Delta ở nước này.

Số ca Covid-19 ở Singapore tăng mạnh gần đây sau khi nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế để tiến tới chung sống với đại dịch. Tính đến nay Singapore ghi nhận hơn 187.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 364 ca tử vong.

Trước tình hình trên, giới chức Singapore đã tạm ngừng mở cửa, thắt chặt các biện pháp phòng dịch như quy định không hội họp quá 2 người, khuyến khích làm việc tại nhà.

Tuy nhiên, với việc Singapore đã tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid-19 cho khoảng 80% dân số, các chuyên gia cho rằng, nước này cần cân bằng giữa chống dịch với đảm bảo đời sống kinh tế, xã hội của người dân bởi các lệnh hạn chế kéo dài sẽ kéo theo những thiệt hại lớn cả về kinh tế và tâm lý của người dân.

Bắc Kinh hủy hàng trăm chuyến bay vì Covid-19

Các sân bay Bắc Kinh ngày 29/10 đã hủy hàng trăm chuyến bay do các quy tắc đi lại được thắt chặt trên khắp Trung Quốc để ứng phó đợt bùng phát dịch Covid-19 mới.

Khoảng một nửa số chuyến bay ở 2 sân bay chính tại Bắc Kinh đã bị hủy do giới chức thủ đô lo ngại nguy cơ virus lây lan.

Trung Quốc đang phải vật lộn đối phó với đợt bùng phát dịch mới liên quan đến khách du lịch ở hàng chục khu vực. Các nhà chức trách đã yêu cầu hàng triệu người ở trong nhà, hạn chế đi lại giữa các tỉnh và tăng cường xét nghiệm.

Trung Quốc ghi nhận 48 ca nhiễm mới trong cộng đồng hôm 29/10 và chưa đầy 250 ca trong tuần qua. Mặc dù số ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với các nước khác, song các nhà chức trách Trung Quốc vẫn siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch.

Hàng chục nghìn người ở Bắc Kinh, nơi đăng cai tổ chức Thế vận hội Mùa Đông vào tháng 2 năm sau, đang sống trong cảnh phong tỏa sau khi các ca nhiễm mới được phát hiện.

Nhiều khu vực đang yêu cầu hành khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh, đặc biệt là những hành khách đi từ các thành phố đã ghi nhận ổ dịch gần đây.

Ngày 28/10, các nhà chức trách đường sắt đã yêu cầu dừng hai chuyến tàu cao tốc đến Bắc Kinh và đưa hơn 450 hành khách đi xét nghiệm, sau khi các nhân viên trên tàu được xác định tiếp xúc gần với các ca nhiễm.

Do lo ngại dịch bùng phát, nhiều thành phố khác tại Trung Quốc cũng tăng cường biện pháp phòng dịch. Chính quyền Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, cảnh báo 10 triệu cư dân không nên ra nước ngoài và dừng 1/3 số chuyến tại sân bay của thành phố.

Thành Đạt

Theo Reuters, AFP