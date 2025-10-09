Singapore - Australia nâng cấp quan hệ, tăng cường hợp tác quốc phòng

Thủ tướng Lawrence Wong (trái) và Thủ tướng Anthony Albanese ký tuyên bố chung ra mắt CSP 2.0 tại tòa nhà quốc hội ở Canberra vào ngày 8/10 (Ảnh: Straits Times).

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đến Australia, hai nước này ngày 8/10 đã công bố một kế hoạch hợp tác “toàn diện và đầy tham vọng”, bao gồm 20 thỏa thuận trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) nâng cấp, hay còn gọi là CSP 2.0, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

CSP 2.0 bao gồm việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, kinh tế xanh và kinh tế số, an ninh lương thực, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo, cũng như các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian vũ trụ.

Quan hệ đối tác nâng cấp này kế thừa CSP đầu tiên được ký vào năm 2015, và sẽ bao gồm 80 sáng kiến, trong đó có 20 biên bản ghi nhớ (MOU) và thỏa thuận, cùng 11 khuôn khổ đối thoại mới.

Các khuôn khổ đối thoại này bao trùm các lĩnh vực hợp tác song phương, gồm: duy trì hòa bình và ổn định trong nước cũng như trong khu vực; tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế; và hỗ trợ quá trình chuyển đổi của hai nước hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Phát biểu trước báo giới cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại nhà quốc hội ở Canberra, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết CSP đầu tiên đã mang lại “những lợi ích thực chất và rõ ràng cho cả hai quốc gia”.

Trong đó có các thỏa thuận “mang tính tiên phong” như các hiệp định kinh tế xanh và kinh tế số đầu tiên trên thế giới, sau đó đã được nhiều quốc gia khác học hỏi và áp dụng.

Theo Thủ tướng Wong, ngoài việc mang lại lợi ích cho hai nước, đây còn là ví dụ cho thấy chủ nghĩa đa phương có thể được củng cố trên phạm vi toàn cầu.

Thủ tướng Wong cho biết thêm, công tác triển khai chương trình hợp tác mới trong khuôn khổ CSP 2.0 đã bắt đầu, sau khi ông cùng Thủ tướng Albanese đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Thường niên Singapore - Australia lần thứ 10 vào cùng ngày.

Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về khả năng phục hồi kinh tế, nhằm đảm bảo các mặt hàng thiết yếu tiếp tục được lưu thông giữa hai quốc gia trong thời kỳ khủng hoảng hoặc gián đoạn.

Theo thông cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, hai nước sẽ hướng tới việc đàm phán một thỏa thuận về thương mại hàng hóa thiết yếu vào cuối năm 2026, đồng thời xem xét khả năng tiến tới một cam kết mang tính ràng buộc pháp lý trong tương lai. Ngoài ra, đối thoại về khả năng phục hồi kinh tế Australia - Singapore cũng sẽ được thiết lập.

Theo Bộ Ngoại giao Singapore, trong các cuộc hội đàm, Thủ tướng Wong và Thủ tướng Albanese cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy hội nhập kinh tế, củng cố chủ nghĩa đa phương và tăng cường quan hệ ASEAN - Australia.

Hai nước cũng sẽ phối hợp trong Chương trình đào tạo cho nước thứ ba nhằm triển khai các chương trình nâng cao năng lực cho các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Timor-Leste, quốc gia dự kiến trở thành thành viên mới nhất của ASEAN vào tháng 10.