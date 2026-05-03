Siêu tàu Iran chở gần 2 triệu thùng dầu vượt vòng phong tỏa của Mỹ?

Tàu chở dầu HUGE của Iran (Ảnh: Anadolu Agency).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã "hoàn toàn kiểm soát" eo biển Hormuz và mô tả cuộc phong tỏa hải quân đang diễn ra là một "thành công to lớn".

Tuy nhiên, theo TankerTrackers.com, một tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC) do Công ty Vận tải Dầu khí Quốc gia Iran (INTC) điều hành được cho là đã né tránh hải quân Mỹ và tiến vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chở theo hơn 1,9 triệu thùng dầu thô trị giá gần 220 triệu USD.

Con tàu, được xác định mang tên là "HUGE", được nhìn thấy lần cuối ngoài khơi Sri Lanka hơn một tuần trước và đang di chuyển qua eo biển Lombok của Indonesia hướng tới quần đảo Riau.

Trong một bài đăng trên X, TankerTrackers.com cho biết: "Một siêu tàu chở dầu VLCC của Công ty Vận tải Dầu Quốc gia Iran (NITC) chở hơn 1,9 triệu thùng (trị giá gần 220 triệu USD) dầu thô đã vượt qua vòng phong tỏa của hải quân Mỹ và tới vùng Viễn Đông".

"Nó đang đi qua eo biển Lombok của Indonesia hướng tới quần đảo Riau. Cho đến nay, HUGE chưa truyền tín hiệu trên AIS kể từ ngày 20/03/2026, khi nó rời eo biển Malacca đến Iran", bài đăng cho biết thêm.

Thông tin này được đưa ra khi truyền thông nhà nước Iran tuyên bố rằng ít nhất 52 tàu Iran đã vượt qua vòng phong tỏa do Mỹ áp đặt. Theo hãng thông tấn Fars, trong số này có 31 tàu chở dầu và 21 tàu chở hàng.

Trong khi đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã buộc khoảng 41 tàu hàng và tàu dầu phải chuyển hướng khi cố gắng vượt qua vòng vây.

Bất chấp các báo cáo về việc tàu Iran thành công vượt vòng vây, các quan chức Mỹ vẫn khẳng định lệnh phong tỏa đang phát huy hiệu quả, cho rằng nó đã khiến Tehran thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu và hạn chế nghiêm trọng khả năng xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Hồi giáo này.

Washington cũng lập luận rằng Iran có thể sớm phải lấp đầy các kho lưu trữ đến khi hết chỗ chứa rồi ngừng sản xuất.

Đầu tháng trước, dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hải Vortexa cho thấy ít nhất 34 tàu chở dầu liên quan đến Iran đã vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Trong số này, 19 tàu đã rời vịnh trong khi 15 tàu đi vào, cho thấy sự di chuyển liên tục của các tàu bất chấp các hạn chế ngày càng tăng.

Mỹ cũng đã chuyển hướng 48 tàu tại khu vực Vùng Vịnh trong 20 ngày qua như một phần nỗ lực thực thi các hạn chế đối với hoạt động hàng hải của Iran, đặc biệt là xung quanh eo biển Hormuz.

Washington liên tục nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa của họ nhắm vào các cảng và bờ biển của Iran, chứ không phải chính eo biển Hormuz. Washington cũng cảnh báo các công ty vận tải biển rằng họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu trả tiền cho Iran để an toàn đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump đầu tuần này chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị cho lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tháng. "Biện pháp này thật sự hiệu quả và gần như hoàn toàn không có lỗ hổng", ông nói.

Eo biển Hormuz vẫn là một điểm hàng hải huyết mạch của thế giới. Lệnh phong tỏa của Mỹ, được áp đặt vào ngày 13/4 và sau đó được mở rộng, là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm gây áp lực kinh tế và chiến lược lên Iran, ngay cả khi căng thẳng hàng hải và các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn song song.