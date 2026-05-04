Tiêm kích F-15IA của Không quân Israel trong tương lai (Ảnh: Boeing).

Israel mạnh tay tăng cường không quân

Cuối tuần qua, Ủy ban Mua sắm của Bộ Quốc phòng Israel đã phê duyệt kế hoạch mua phi đội F-35I thứ tư từ Lockheed Martin và phi đội F-15IA thứ hai từ Boeing. Tổng giá trị của các hợp đồng này lên tới hàng tỷ USD và là bước đầu tiên trong kế hoạch 350 tỉ shekel (119 tỉ USD) tăng cường năng lực quân sự.

Bộ Quốc phòng Israel nhấn mạnh rằng các máy bay tiêm kích mới “sẽ đóng vai trò là nền tảng cho sự phát triển lực lượng dài hạn của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), đối phó với các mối đe dọa khu vực đang gia tăng và bảo vệ ưu thế trên không chiến lược của Israel”.

Ngay sau khi được ủy ban phê duyệt, quan chức quốc phòng cấp cao Israel Amir Baram đã chỉ thị phái đoàn của Bộ tại Mỹ “tiến hành hoàn tất các thỏa thuận với chính phủ và các đối tác quân sự Mỹ trong thời gian tới”.

Việc bổ sung này sẽ nâng tổng số tiêm kích tàng hình F-35I trong biên chế Không quân Israel lên 100 chiếc và F-15IA - biến thể của F-15EX tiên tiến - lên 50 chiếc trong những năm tới.

Israel đang sở hữu 48 máy bay F-35I và đã đặt hàng thêm 25 chiếc vào năm 2023, dự kiến giao từ năm 2028. Đối với F-15IA, Israel đã đặt hàng 25 chiếc vào năm 2024, với những chiếc đầu tiên dự kiến giao từ năm 2031.

Cùng với việc tăng cường máy bay chiến đấu, Israel cũng đang chuẩn bị đón nhận máy bay tiếp nhiên liệu hiện đại. Bộ Quốc phòng Israel thông báo chiếc máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-46 đầu tiên trong số 6 chiếc mà Israel đặt hàng đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Mỹ.

Máy bay KC-46 sẽ thay thế phi đội máy bay tiếp nhiên liệu Boeing 707 đã cũ của Không quân Israel, vốn đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến của Israel chống lại Iran.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết những máy bay tiếp nhiên liệu này sẽ được “trang bị các hệ thống của Israel và được điều chỉnh phù hợp với các yêu cầu hoạt động của Không quân, cho phép mở rộng tầm bay và duy trì ưu thế trên không trên mọi mặt trận”.

Hiện chưa rõ khi nào chiếc máy bay KC-46 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Israel.

Bài học từ chiến dịch tấn công Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, khẳng định cuộc chiến gần đây ở Iran “một lần nữa chứng minh sức mạnh của Không quân Israel và vai trò quyết định trong việc bảo vệ Israel”.

Ông nhấn mạnh: “Những bài học từ chiến dịch đó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường lực lượng, để đảm bảo ưu thế trên không trong nhiều thập kỷ tới”.

Thiếu tướng Tomer Bar, Tư lệnh Không quân Israel sắp mãn nhiệm, cho biết việc mua sắm hai phi đội F-35I và F-15IA mới sẽ “tăng cường sức mạnh đáng kể” cho Không quân Israel.

Tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ dường như bị tên lửa Iran bắn trúng (Video: PressTV).

Ông giải thích: “Quyết định quan trọng về việc mua sắm hai phi đội mới là kết quả của công tác tham mưu kỹ lưỡng và kéo dài mà chúng tôi đã thực hiện trong Không quân. Khuyến nghị này dựa trên nhiều năm đánh giá chuyên môn và nhu cầu hoạt động, với tầm nhìn rộng về việc xây dựng lực lượng và thích ứng với các mối đe dọa đang phát triển ở Trung Đông”.

Thiếu tướng Bar cũng cho biết kế hoạch này nhằm mục đích “đảm bảo ưu thế trên không của Không quân và Nhà nước Israel trong nhiều năm tới”.

Ông nói thêm: “Việc mua sắm là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ với quân đội Mỹ, được tăng cường trong "Chiến dịch Sư tử trỗi dậy", và cấu thành một thành phần chiến lược của an ninh quốc gia. Các phi đội mới sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho Không quân và cho phép chúng ta tiếp tục hoạt động với quyết tâm, sự linh hoạt và ưu thế vượt trội trước bất kỳ thách thức nào mà chúng ta phải đối mặt”.

Thiếu tướng Omer Tischler sẽ thay thế Tướng Bar làm Tư lệnh Không quân Israel vào ngày 5/5 tới.