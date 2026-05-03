Iran sắp thông qua luật hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz?

Tàu hàng gần Hormuz (Ảnh minh họa: AFP).

Dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad, Press TV hôm 2/5 cho biết theo kế hoạch được đề xuất, các tàu của Israel sẽ không bao giờ được phép đi qua eo biển Hormuz.

Các tàu từ những "quốc gia thù địch" sẽ bị yêu cầu phải trả tiền bồi thường xung đột để có được giấy phép trước khi băng qua tuyến đường thủy này.

Press TV cũng cho biết tất cả các tàu khác sẽ phải xin phép Iran để quá cảnh qua eo biển.

Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington rơi vào bế tắc, khi cả 2 bên đều từ chối lùi bước trước các yêu cầu của mình.

Hôm 1/5, Iran đã gửi một đề xuất hòa bình sửa đổi cho các nhà đàm phán sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phiên bản trước đó.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Kazem Gharibabadi hôm qua nhấn mạnh, “bóng đang nằm trên sân của Mỹ để lựa chọn con đường ngoại giao hay đối đầu”.

Theo đề xuất, cuộc chiến sẽ kết thúc với một sự đảm bảo rằng Israel và Mỹ sẽ không tấn công một lần nữa. Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng Iran.

Eo biển Hormuz có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí hóa lỏng toàn cầu. Iran trên thực tế đã phong tỏa một phần eo biển, kiểm soát hoạt động lưu thông qua Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra cuối tháng 2.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 1/5 cam kết thực thi chỉ thị gần đây của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei liên quan đến Vùng Vịnh và eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC cho biết: "Các phương trình và quy tắc chi phối việc quản lý mới đối với Vùng Vịnh đã được thiết lập, và sẽ được thực thi, dựa trên chỉ thị lịch sử của Lãnh tụ Tối cao”.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ban hành chỉ thị, khẳng định rằng thế lực bên ngoài nhắm vào Vùng Vịnh không có chỗ đứng trong khu vực.

Ông cũng nhấn mạnh việc triển khai cấu trúc "quản lý mới" đối với eo biển Hormuz. Theo ông, Iran "với tư cách là đội quân tiên phong của trật tự khu vực và toàn cầu mới" sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh cho Vùng Vịnh và đảm bảo rằng đất nước cùng các quốc gia duyên hải lân cận trong khu vực được hưởng sự tiến bộ, an tâm và thịnh vượng mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Tuyên bố của IRGC lưu ý, họ sẽ tiếp tục đảm bảo quyền kiểm soát chủ quyền của Iran đối với đường bờ biển dài 2.000km của đất nước dọc theo vùng biển này.

Tuyên bố nhấn mạnh, IRGC "quyết tâm biến vùng nước này thành nguồn sinh kế và sức mạnh cho những người dân Iran, đồng thời là nguồn an ninh và thịnh vượng cho khu vực”.