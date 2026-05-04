Thực hư chiến dịch của Mỹ giải phóng tàu mắc kẹt ở Hormuz

Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Mỹ (Ảnh: US Navy).

Các hãng tin của Mỹ trong đó có WSJ, Axios dẫn lời các quan chức cấp cao của nước này cho biết, "chiến dịch Tự do" không bao gồm các nhiệm vụ hộ tống mà sẽ cung cấp cho những người đi biển thông tin về các luồng hàng hải an toàn và không có thủy lôi để vượt qua eo biển Hormuz.

"Sáng kiến mới tại eo biển Hormuz sẽ không nhất thiết bao gồm việc các tàu Hải quân Mỹ hộ tống các tàu thương mại”, Axios cho hay.

Axios dẫn lời một trong các quan chức nói rằng các tàu Hải quân Mỹ sẽ ở vùng lân cận trong trường hợp họ cần ngăn chặn quân đội Iran tấn công các tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển.

Các quan chức cho biết hải quân Mỹ sẽ cung cấp cho các tàu thương mại thông tin về các luồng hàng hải tốt nhất trong eo biển, đặc biệt là việc sử dụng các luồng không bị quân đội Iran rải thủy lôi.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo lực lượng Mỹ sẽ khởi động chiến dịch Tự do từ ngày 4/5 để giúp các con tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do hậu quả của cuộc xung đột Mỹ - Iran rời khỏi vùng biển này.

Ngay sau đó, Wall Street Journal dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ không nêu tên cho biết, chiến dịch này không bao gồm việc các tàu Hải quân Mỹ hộ tống các tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Thay vào đó, đây sẽ là một cơ chế phối hợp dành cho các quốc gia, các công ty bảo hiểm và các tổ chức vận tải biển nhằm điều tiết lưu lượng giao thông đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về bản chất của Chiến dịch Tự do, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó cho biết, kế hoạch của Mỹ nhằm dẫn đường cho các con tàu đi qua eo biển Hormuz sẽ có sự tham gia của các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay, các nền tảng không người lái và khoảng 15.000 quân nhân.

Iran cảnh báo, “bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ sẽ bị tấn công” nếu họ cố gắng tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Trung tâm Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, cơ quan chỉ huy thống nhất của các lực lượng vũ trang Iran, cho biết Iran sẽ bảo vệ an ninh của eo biển này “với toàn bộ sức mạnh”.

“Chúng tôi duy trì và quản lý an ninh của eo biển Hormuz với toàn bộ sức mạnh, đồng thời thông báo tới tất cả các tàu thương mại và tàu chở dầu hãy kiềm chế mọi hoạt động quá cảnh mà không có sự phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng tại eo biển Hormuz để không bị nguy hại”, ông Abdollahi nói.

Eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Iran và bất kỳ “hành động nào của Mỹ nhằm phá vỡ tình hình sẽ chỉ dẫn đến sự phức tạp thêm và gây nguy hiểm cho an ninh của các con tàu” trong khu vực, ông Abdollahi cho biết thêm.