Iran cảnh báo nhắm vào bất cứ quân đội nước ngoài nào tiếp cận Hormuz

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran (Ảnh: PressTV).

Chỉ huy đơn vị tác chiến cấp cao nhất của Iran đã cảnh báo rằng Lực lượng Vũ trang Iran sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ lực lượng nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ, nếu cố gắng tiếp cận hoặc đi vào eo biển Hormuz chiến lược.

Trong một tuyên bố công bố hôm 4/5, Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, nhấn mạnh rằng an ninh của eo biển Hormuz hoàn toàn thuộc thẩm quyền của lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ông nhấn mạnh rằng mọi hoạt động đi lại an toàn qua tuyến đường thủy chiến lược này phải được phối hợp với lực lượng quân sự Iran.

Tướng Abdollahi cáo buộc các động thái gần đây của Mỹ trên vùng biển quốc tế đã gây nguy hiểm cho thương mại toàn cầu và an ninh kinh tế.

Ông cảnh báo Mỹ và các đồng minh cần hiểu rằng Iran sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa hay hành động khiêu khích nào ở bất kỳ cấp độ và tại bất kỳ khu vực nào của Iran bằng một phản ứng “nghiêm khắc và khiến đối thủ phải hối hận”.

Ông khẳng định Iran sẽ duy trì và quản lý an ninh eo biển Hormuz một cách mạnh mẽ.

Ông kêu gọi tất cả các tàu thương mại và tàu chở dầu không thực hiện bất kỳ hành trình nào mà không có sự phối hợp trước với lực lượng vũ trang đóng tại eo biển, cảnh báo rằng nếu không tuân thủ sẽ gây nguy hiểm cho an toàn của họ.

Ông cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào của Mỹ nhằm làm gián đoạn tình hình hiện tại sẽ chỉ khiến tình hình thêm phức tạp và gây nguy hiểm cho an toàn tàu thuyền trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố rằng Mỹ sẽ giúp “giải phóng hoạt động đi lại của tàu thuyền tại eo biển Hormuz”. Ông cũng cho biết các hành động này sẽ bắt đầu từ sáng 4/5 theo giờ Trung Đông.

Kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động cuộc tập kích nhằm vào Iran, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz đối với các tàu chở dầu và khí đốt có liên hệ với 2 nước này cũng như các bên hợp tác với họ. Iran tuyên bố động thái này nhằm duy trì an ninh của Tehran tại tuyến đường thủy chiến lược.

Tehran cũng nhấn mạnh rằng họ không đóng cửa eo biển, mà áp dụng một khuôn khổ quản lý mới, yêu cầu mọi tàu thuyền phải thông báo trước khi đi qua.

Trong khi đó, một nghị sĩ cấp cao của Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào “cơ chế hàng hải mới” tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm trực tiếp lệnh ngừng bắn, đồng thời bác bỏ kế hoạch giúp tàu thuyền đi qua Hormuz của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, viết: “Bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào cơ chế hàng hải mới tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn".

Ông Trump gọi chiến dịch hàng hải này là hành động “nhân đạo” nhằm hỗ trợ thủy thủ trên các tàu có thể đang thiếu lương thực và vật tư do bị phong tỏa. Ông cảnh báo rằng bất kỳ sự cản trở nào đối với chiến dịch của Mỹ “sẽ phải bị xử lý bằng vũ lực”.