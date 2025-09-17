Serbia cảm ơn Nga vì cung cấp thông tin về âm mưu "cách mạng màu"

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã cảm ơn cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) vì thông tin về một âm mưu của nước ngoài nhằm dàn dựng một cuộc maidan tại nước cộng hòa Balkan này.

Ông Vucic đồng thời cho biết các cơ quan đặc nhiệm Serbia sẽ tiếp tục liên hệ với phía Nga về vấn đề này.

“Cảm ơn các đối tác Nga vì thông tin. Cơ quan của chúng tôi sẽ liên hệ với họ để tiếp tục phối hợp. Chúng tôi sẽ cứu, bảo vệ và gìn giữ Serbia trước nguy hiểm”, ông Vucic nói với truyền thông Serbia trong chuyến thăm Nhật Bản.

Theo ông, chính quyền Serbia đã sẵn sàng đối phó với một âm mưu đảo chính. Belgrade “theo dõi sát” mọi tuyên bố từ SVR của Nga. Serbia cũng phân tích các chỉ trích từ Moscow liên quan đến cáo buộc cung cấp vũ khí cho Kiev, Vucic nói thêm.

Hôm 15/9, SVR đã công bố một báo cáo cho rằng có những nỗ lực ở nước ngoài đang muốn tiến hành một cuộc maidan tại Serbia.

SVR nhận định, những diễn biến bất ổn hiện nay ở Serbia với sự tham gia tích cực của giới trẻ trong nước “phần lớn là sản phẩm của kế hoạch lật đổ chính quyền” do nước ngoài tiến hành.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở Serbia từ tháng 11/2024, sau khi mái nhà ga đường sắt ở Novi Sad sập xuống, làm 15 người thiệt mạng. Người biểu tình đổ lỗi cho chính quyền về vụ việc này.

Theo SVR, lực lượng nước ngoài dường như đang kích động người biểu tình, với ý định châm ngòi một cuộc maidan trùng với ngày tưởng niệm vụ sập mái để làm tình hình đất nước trở nên mất ổn định.