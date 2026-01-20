Nga dùng chiến thuật tấn công mới ở Ukraine

Lính cứu hỏa tại Odessa đối phó hỏa hoạn sau một cuộc tập kích của Nga (Ảnh: Telegram).

Trong một bài đăng trên tài khoản X ngày 20/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chỉ đạo quân đội lập tức liên hệ với các đối tác, trước hết là Mỹ, để cung cấp báo cáo chi tiết về sự thay đổi trong chiến thuật tấn công của Nga, đặc biệt là việc tập trung đánh vào hạ tầng năng lượng.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay, ông đã triệu tập một cuộc họp điều phối đặc biệt về năng lượng liên quan đến hậu quả từ cuộc tập kích của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine trong đêm 19/1, rạng sáng 20/1. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương, quân đội và đại diện ngành năng lượng.

Theo Tổng thống Ukraine, khó khăn nghiêm trọng nhất hiện nay là tại Kiev, một số khu vực của tỉnh Kiev và Kharkov.

Ngoài ra, cuộc họp cũng thảo luận về tình hình tại tỉnh Dnipropetrovsk, thành phố Zaporizhia và tỉnh Zaporizhia, tỉnh Sumy, tỉnh Chernihiv và thành phố Odessa. Ông nhấn mạnh, công tác sửa chữa đã bắt đầu ở tất cả các khu vực bị ảnh hưởng.

Ông cho biết đã yêu cầu Thủ tướng và Bộ trưởng Năng lượng Ukraine trình báo cáo đầy đủ trước 18h cùng ngày về tiến độ khôi phục tại từng khu vực cũng như các nguồn lực cần thiết, đồng thời nhấn mạnh toàn bộ năng lực của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực năng lượng phải được huy động để khôi phục nhanh nhất cho người dân.

Trong đêm 19-20/1, lực lượng Nga đã tấn công Kiev, khiến một người bị thương. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết các tòa nhà tại quận Dniprovskyi đã bị trúng hỏa lực. Cuộc tập kích khiến nhiều khu vực của thành phố bị mất điện và mất nước.

Tại tỉnh Kiev, một người đàn ông thiệt mạng và các công trình tại 2 trạm xăng bị hư hại.

Ở tỉnh Odesa, một máy bay không người lái của Nga đánh trúng một tòa nhà cao tầng, đồng thời một cơ sở hạ tầng năng lượng cũng bị hư hại.

Theo giới chức Ukraine, Nga đã sử dụng các tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo cùng hơn 300 máy bay không người lái trong đợt tập kích.

Ông Zelensky đặc biệt lưu ý, theo thông tin hiện có, ít nhất một phần tên lửa Nga sử dụng trong cuộc tấn công ban đêm được sản xuất trong năm nay. Ông kêu gọi các đối tác thực thi hiệu quả các lệnh trừng phạt quốc tế và ngăn nguồn cung linh kiện quan trọng cho Moscow.

Tư lệnh Không quân Ukraine đã báo cáo về việc sử dụng hệ thống phòng không để đánh chặn tên lửa Nga, đồng thời cung cấp những thông tin xác nhận đầu tiên về chiến thuật tấn công mới của Nga.