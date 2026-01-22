Đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Nga, tháo gỡ vấn đề bế tắc nhất về Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin năm 2025 (Ảnh: AFP).

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này để thảo luận về việc giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Witkoff đưa ra thông báo này khi trả lời phỏng vấn kênh CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ hôm 21/1.

“Chúng tôi gặp ông ấy vào thứ Năm (22/1)”, ông Witkoff nói, đề cập đến ông Putin.

Đặc phái viên Mỹ cho biết có “tiến triển lớn” trong việc giải quyết xung đột Ukraine trong những tuần gần đây, nhưng cho biết tranh chấp lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt gây bế tắc.

Ông Witkoff xác nhận ông sẽ đi cùng con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner tới Moscow.

“Jared và tôi sẽ khởi hành vào tối thứ Năm và đến Moscow vào đêm muộn, sau đó sẽ đến UAE để tham gia các nhóm làm việc”, ông nói.

Theo ông Witkoff, cuộc gặp sẽ diễn ra theo yêu cầu của Nga.

“Họ đã yêu cầu cuộc gặp. Nga đã mời chúng tôi đến. Và đó là một tuyên bố quan trọng từ phía họ… Vì vậy, tôi nghĩ mọi người đều tham gia vào tiến trình này và muốn thấy một thỏa thuận hòa bình được thực hiện”, Đặc phái viên Mỹ cho biết.

Ông Witkoff nói rằng các cuộc đàm phán sẽ dựa trên kế hoạch hòa bình 20 điểm của Washington.

“Chúng tôi đang chỉnh sửa và hài hòa nó, và tôi nghĩ bây giờ chúng ta đang đi đến các thỏa thuận về lãnh thổ - đó là vấn đề bế tắc nhất - và tôi nghĩ chúng ta có một số ý tưởng rất tốt về vấn đề này”, ông nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận chuyến thăm sắp tới của ông Witkoff và ông Kushner. Ông cho biết “điều quan trọng là chúng ta phải có được tất cả thông tin về các cuộc thảo luận giữa Mỹ, châu Âu và người Ukraine” và các đề xuất liên quan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner vào ngày 22/1 để “tiếp tục đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết xung đột Ukraine”.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga đồng ý sử dụng các tài sản bị đóng băng tại Mỹ để khôi phục các vùng lãnh thổ "bị thiệt hại trong chiến dịch quân sự". Ông Putin sẽ thảo luận thêm về kế hoạch này với Đặc phái viên Mỹ.

Các dự thảo hòa bình do Mỹ làm trung gian trước đây đã đề xuất rằng các tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được sử dụng cho các nỗ lực phục hồi sau khi chiến sự kết thúc.

Ông Witkoff đã gặp Putin ít nhất 6 lần trực tiếp trong năm 2025 trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Cuộc gặp gần đây nhất diễn ra vào ngày 2/12, kéo dài 5 giờ.

Vào thời điểm đó, Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết “chưa có sự thỏa hiệp nào đạt được”, đồng thời nói thêm rằng “một số đề xuất của Mỹ có thể chấp nhận được đối với Nga, nhưng một số khác thì không”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất đã "hoàn thành 90%", mặc dù Moscow vẫn tiếp tục bác bỏ sự thỏa hiệp.

Ukraine sẵn sàng chấp nhận những nhượng bộ lớn, bao gồm việc trì hoãn gia nhập NATO nếu có những đảm bảo an ninh mạnh mẽ và rút quân khỏi các "vùng kinh tế tự do" tiềm năng. Trong khi đó, Điện Kremlin yêu cầu Kiev rút quân khỏi tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine.