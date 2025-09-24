Sân bay Copenhagen và Oslo gián đoạn hoạt động do bị UAV "quấy rối"

UAV được phát hiện ở không phận gần cả hai sân bay Copenhagen và Oslo vào đêm 22/9 (Ảnh: The Local).

Cảnh sát thủ đô Copenhagen của Đan Mạch cho biết đã phát hiện một số máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn gần trung tâm vận tải hàng không lớn nhất vùng Bắc Âu này vào tối 22/9.

Theo ứng dụng Flightradar, phát hiện trên đã khiến sân bay phải đóng cửa lúc 20h30 giờ địa phương. Ứng dụng này cho biết khoảng 50 chuyến bay đã được chuyển hướng đến các sân bay thay thế.

"Không phận trên sân bay Copenhagen đã bị đóng cửa từ 8h30 tối do có từ 2 đến 3 UAV chưa xác định. Không máy bay nào có thể cất cánh hoặc hạ cánh", người phát ngôn của sân bay, bà Lise Agerley Kurstein, cho biết vào cuối ngày 22/9.

Bà Kurstein nói thêm, khoảng 15 chuyến bay đã được chuyển hướng sang các sân bay khác.

Cho đến sáng 23/9, cảnh sát cho biết các UAV cuối cùng đã tự bay đi.

"Các máy bay không người lái đã biến mất và sân bay đã mở cửa trở lại", Phó Thanh tra Cảnh sát Jakob Hansen nói với các phóng viên. "Chúng tôi không bắn hạ các UAV đó", ông nói thêm.

Sân bay đã bị đóng cửa trong nhiều giờ trước khi mở cửa trở lại vào sáng 23/9, gây ra nhiều sự chậm trễ và gián đoạn di chuyển cho 20.000 hành khách.

Ngay cả sau khi mở cửa trở lại, sân bay Copenhagen vẫn phải cảnh báo rằng một số chuyến bay sẽ vẫn bị chậm trễ và hủy chuyến, đồng thời khuyến cáo hành khách nên kiểm tra với hãng hàng không của mình.

Trong khi đó, sân bay Oslo ở Na Uy cũng đã đóng cửa không phận vì một UAV được phát hiện vào lúc nửa đêm giờ địa phương, và tất cả các chuyến bay đã được chuyển hướng đến các sân bay gần đó.

Theo nhà điều hành sân bay Na Uy, sân bay đã được mở cửa trở lại ngay sau đó 3 tiếng.

Cảnh sát Hansen cho biết giới chức đang hợp tác với quân đội và cơ quan tình báo Đan Mạch để tìm hiểu nguồn gốc của các UAV đó nhưng cũng cho biết thêm rằng các thiết bị đã biến mất và không có thiết bị nào được tìm thấy.

Phía cảnh sát Copenhagen cho hay chính quyền Đan Mạch và Na Uy sẽ hợp tác để xem liệu các sự cố này có liên quan đến nhau hay không.

Các vụ việc xảy ra sau khi chính phủ Ba Lan, Estonia và Romania cáo buộc Nga xâm phạm không phận của họ trong tháng này, những cáo buộc mà Moscow đã bác bỏ.