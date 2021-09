Sách mới tiết lộ điều ông Trump nói riêng với ông Putin tại G20

Dân trí Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông sẽ cứng rắn hơn trước ống kính khi họ gặp gỡ ở thượng đỉnh G20 năm 2019, cuốn sách sắp ra mắt cho biết.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản năm 2019 (Ảnh: Getty).

Guardian dẫn nội dung trích từ cuốn sách "I'll Take Your Questions Now" (Bây giờ tôi sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị) sắp ra mắt của cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một thông điệp riêng đến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản năm 2019.

Ông Trump được cho là đã nói với nhà lãnh đạo Nga rằng: "Tôi sẽ cứng rắn hơn một chút với ông trong vài phút. Nhưng đó chỉ là trước ống kính, sau khi họ (phóng viên) rời đi, chúng ta sẽ nói chuyện. Ngài hiểu ý tôi chứ".

Bà Stephanie Grisham là người đã ngồi cạnh ông Trump khi ông và Tổng thống Putin gặp gỡ truyền thông bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019. Cựu chủ nhân Nhà Trắng khi đó được cho là đã nói đùa với nhà lãnh đạo Nga về việc họ nên tránh xa những hãng tin giả.

Thời điểm đó, một nhà báo đã hỏi ông Trump rằng liệu ông có cảnh báo Nga không can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 không, ông Trump nói: "Dĩ nhiên, tôi sẽ làm vậy". Sau đó, Tổng thống Mỹ mỉm cười, chỉ tay vào ông Putin và nói đùa rằng: "Làm ơn, đừng can thiệp vào cuộc bầu cử". Sau đó, ông tiếp tục nhắc lại yêu cầu này thêm vài lần nữa. Theo AP, Tổng thống Nga đã cười trước câu nói đùa của ông Trump.

Khi còn đương chức, ông Trump từng bác cáo buộc của tình báo Mỹ cho rằng Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và cáo buộc đội ngũ tranh cử của ông có liên hệ với Nga. Sau cuộc họp thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Phần Lan vào tháng 7/2018, ông Trump cho biết: "Ông Putin nói Nga không can thiệp và tôi cũng muốn nói rằng tôi thấy Nga không có lý do gì để làm như vậy".

Cuốn sách mới của Grisham dự kiến sẽ được phát hành vào tuần tới với những cáo buộc bất lợi khác nhằm vào ông Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Bà Grisham là cựu thư ký báo chí Nhà Trắng và cũng từng là chánh văn phòng của bà Melania trước khi từ chức sau vụ bạo động ở Điện Capitol hôm 6/1 năm nay. Kể từ đó đến nay, Grisham khá kín tiếng, dành những tháng vừa qua để viết cuốn sách.

Phản ứng về nội dung cuốn sách sắp ra mắt của cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Grisham, một phát ngôn viên của ông Trump gọi đây là một "nỗ lực đáng thương nhằm kiếm tiền từ những lời nói dối về gia đình Trump".

Văn phòng của bà Melania Trump cũng ra thông cáo nói: "Ý đồ đằng sau cuốn sách này đã rõ ràng. Đó là một nỗ lực để trục lợi sau màn thể hiện năng lực kém cỏi với tư cách thư ký báo chí".

Minh Phương

Theo Sputnik, Guardian