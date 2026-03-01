Rơi máy bay quân sự chở 110 binh sĩ ở Colombia

Bộ Quốc phòng Colombia ngày 23/3 thông báo một máy bay Lockheed Martin C-130 Hercules đã gặp tai nạn ở phía Nam nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez cho biết vụ tai nạn xảy ra khi máy bay cất cánh từ Puerto Leguizamo, sâu trong vùng Amazon phía nam Colombia, giáp biên giới với Peru, khi đang chở binh lính thuộc lực lượng vũ trang.

"Số nạn nhân chính xác và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định”, ông Sanchez cho biết thêm.

Ông cho biết các đội cứu hộ đã được cử đến hiện trường vụ tai nạn.

“Sự kiện này vô cùng đau lòng đối với đất nước”, ông Sanchez thông báo.

BluRadio dẫn lời các nhà chức trách cho biết có 110 binh sĩ trên máy bay và vụ tai nạn xảy ra chỉ cách trung tâm đô thị 3km.

Hình ảnh được truyền thông địa phương chia sẻ trực tuyến cho thấy đám khói đen bốc lên từ hiện trường máy bay rơi, và một xe tải chở binh lính đang vội vã đến hiện trường.

Vào cuối tháng 2, một chiếc C-130 Hercules khác thuộc Không quân Bolivia đã gặp nạn ở thành phố đông dân cư Alto, suýt chút nữa đâm vào một khu dân cư. Vụ việc khiến 20 người chết và 30 người khác bị thương.