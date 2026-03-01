Bolivia đốt 18 tấn tiền trên máy bay gặp nạn vì 3.000 người lao vào nhặt

Binh sĩ Bolivia đứng trước đống tiền giấy bị đốt sau khi rơi khỏi máy bay gặp nạn (Ảnh: Reuters).

Chiếc máy bay vận tải Hercules của Không quân Bolivia rơi xuống thành phố đông dân El Alto vào tối 27/2, khiến 22 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Vào thời điểm máy bay rơi, nó chở theo tiền mặt đến các khu vực của đất nước.

Vụ tai nạn làm tiền giấy rơi vương vãi khắp mặt đất, buộc chính quyền phải đốt số tiền thu gom được và dùng hơi cay để giải tán những người bị cáo buộc cố nhặt chúng.

Bốn trẻ em nằm trong số những người tử vong vì vụ rơi máy bay và cơ trưởng đang được điều trị tích cực, các nhà chức trách cho biết ngày 28/2.

Khoảng 3.000 người đã kéo đến ngay sau vụ tai nạn “với thái độ cực kỳ hung hăng, cầm gậy và đá” để thu nhặt tiền trên mặt đất, Thứ trưởng Nội vụ Hernan Paredes cho biết.

Lực lượng an ninh đã đáp trả bằng hơi cay và bắt giữ 49 người với cáo buộc phá hoại, ông nói thêm.

Sau đó, nhà chức trách bắt đầu đốt 18 tấn tiền giấy trên máy bay, cho biết số tiền này đang được vận chuyển để thay thế tiền cũ. Họ nói rằng các tờ tiền không còn giá trị pháp lý và việc sử dụng chúng sẽ cấu thành hành vi tội phạm.

Cho đến nay, mới chỉ có 9 thi thể được xác định danh tính, cảnh sát trưởng Bolivia Mirko Sokol cho biết, do nhiều nạn nhân bị biến dạng nghiêm trọng.

Ông Paredes cho biết chiếc máy bay có nguy cơ lao vào 40 tòa nhà cao từ 2-4 tầng chỉ cách đó vài mét, nhưng đã tránh được thảm kịch lớn hơn khi các phi công thực hiện một cú ngoặt gấp.

Tổng thống Rodrigo Paz bày tỏ “một ngày đau buồn lớn đối với El Alto và cả quốc gia”, cho biết vụ tai nạn đang được điều tra. Nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm hộp đen của máy bay.

El Alto là một trong những thành phố lớn nhưng nghèo nhất của Bolivia. Thành phố này hình thành khi người dân di cư đến La Paz tìm việc vào cuối thế kỷ 20, nhiều người định cư trên cao phía trên thủ đô cao nhất thế giới, nơi cư dân hiện nay đi lại bằng hệ thống cáp treo.